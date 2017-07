Zmienia się adresat, trzeba zmieniać formę

Przez trzy dni trwało spotkanie Zespołu Roboczego ds. Podstawy Programowej Katechezy i Programu Nauczania, zorganizowane w Domu na Białej Dolinie. Powodem zmian jest reforma oświatowa, która wejdzie w życie we wrześniu.

Jak wyjaśnia ks. dr hab. Piotr Tomasik, koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, zmiany w szkolnictwie dają okazję do podsumowania dotychczasowych metod nauczania katechezy i wprowadzenia zmian, które są odpowiedzią na zmieniająca się rzeczywistość.

- Do tych prac przystępujemy z dwóch powodów. Po pierwsze, wiadomo już, jaki kształt przyjmie reforma edukacji. Po drugie, posiadamy kierunkowe dokumenty oświatowe, takie jak np. dokumenty ministra edukacji narodowej o podstawie programowej kształcenia ogólnego. One z grubsza opisują specyfikę i filozofię kolejnych etapów kształcenia - informuje.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że odnowa programowa jest potrzebna także Kościołowi w Polsce, bo dzieci i młodzież zmieniają się niemal z roku na rok. - A skoro zmienia się adresat, to trzeba zmienić też formę nauczania - mówił ks. prof. Tomasik. Wtórował mu ks. dr hab. Marian Zając z sekcji katechetyki Wydziału Teologii KUL, członek Komisji Wychowania KEP.

- Naszym zadaniem jest ocalić to, co jest dobre. Nie ma potrzeby zmieniać rzeczy, które funkcjonują znakomicie. Ale idą nowe czasy, a wraz z nimi nowe wyzwania. Chcemy modernizować nasze podejście do tych spraw. Oczywiście te zmiany są podyktowane reformą oświaty. A dla nas jest to znakomita okazja do pewnego audytu, co można zrobić jeszcze lepiej, skuteczniej - powiedział.