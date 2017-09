Nuncjusz w Popowie

Z udziałem abp Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce i bp. Piotra Libery odbywają się dziś jubileusze małżeńskie 60., 50. i 25-lecia małżeństwa. O godz. 10.30 rozpoczyna się modlitwa różańcowa w intencji jubilatów, zaś o 11.00 ks. nuncjusz przewodniczy Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Popowskiej Matki Nadziei.

"Przyjedźcie do Maryi z waszymi dziećmi, wnukami i prawnukami! Zapraszam także naszych duszpasterzy, osoby wam bliskie i wszystkich małżonków i wiernych naszej płockiej diecezji, pragnących uczestniczyć w radości jubilatów. Razem z wami będę się tam modlił o Bożą pomoc dla was i waszych bliskich, bo radość miłości, przeżywana w rodzinach, jest także radością Kościoła" - pisze bp. Piotr Libera w zaproszeniu skierowanym do diecezjan.