Różaniec do Granic - czy rejestracja jest konieczna?

Ogólnopolskie wydarzenie modlitewne Różaniec do Granic odbędzie się w najbliższą sobotę, 7 października ww 22 diecezjach, przez których teren przebiega granica Polski. Uczestnicy najpierw, o 10:30 spotkają się w kościołach stacyjnych (których wykaz można znaleźć na stronie internetowej akcji), a następnie, po Mszy Świętej i krótkim nabożeństwie rozesłania skierują się na wyznaczone punkty na granicy. Tam będzie trwała modlitwa różańcowa za Polskę i Polaków.

Choć, jak mówi jeden z organizatorów Maciej Bodasiński, choć rejestracja na stronie internetowej nie jest konieczna, by wziąć udział w akcji, to warto się zapisać, gdyż to ułatwi organizację logistyki przedsięwzięcia. Informacja o ilości planowanych uczestników pomoże w zorganizowaniu transportu do granicy i z powrotem.