Rafalska: Prawie 4 mln dzieci objętych programem 500 plus

Szefowa MRPiPS uczestniczyła w Narodowym Kongresie Rodzin, który odbył się w Ostrowie Wielkopolskim. "Poza tą niezwykle ważną polityką rodzinną, której podstawy prawne tworzy rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest niezwykle ważna ta lokalna, powiatowa, czasami gminna i miejska polityka rodzinna" - powiedziała dziennikarzom Rafalska.

W jej ocenie gminy sprawnie realizują program 500 plus, który - jak podkreśliła - będzie kontynuowany. "Dziękuję za dotychczasową dobrą współpracę i liczę na to, że w dalszym ciągu program będzie sprawnie obsługiwany. Ze strony rządowej, jeżeli chodzi o finansowanie programu, nigdy nie było żadnych opóźnień w przekazywaniu środków. Po naszej stronie jest pełne zabezpieczenie tych wydatków" - powiedziała.

Szefowa MRPiPS poinformowała, że od momentu uruchomienia programu w kwietniu 2016 roku wydano już ponad 33 mld zł. "W tym są środki na wypłatę świadczeń, ale również na obsługę tego zadania" - dodała.

Jak przypomniała, do końca października wszystkie osoby, które złożą wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus, dostaną wyrównanie za ten miesiąc. Poinformowała, że w całym kraju złożono już ponad 2,4 mln wniosków. "Średnio prawie 60 proc. wniosków z sierpnia ma już wydane decyzje. Każdego dnia wydawanych jest ponad 2 proc. nowych decyzji" - powiedziała Rafalska. Jak podkreśliła, niemiernie ważne są inicjatywy zmierzające do tego by kobiety mogły godzić obowiązki rodzinne z wyzwaniami zawodowymi. Dodała, że korzyści z programu 500 plus odczuły przede wszystkim rodziny wielodzietne i te o niskich dochodach. "Rodzinom żyje się łatwiej. Mają pełne podstawy materialne ponieważ jest dobra sytuacja na rynku pracy, rosną wynagrodzenia, jest mniejsze bezrobocie" - powiedziała Rafalska.

Jej zdaniem, duże zainteresowanie Narodowym Kongresem Rodziny ze strony posłów, senatorów i dziennikarzy pokazuje, że w Polsce jest szansa na "modę na rodzinę".

"Dziękuję za liczne zainteresowanie mediów i liczną obecność posłów i senatorów. To wszystko promuje rodzinę, to pokazuje, że w Polsce jest szansa na modę na rodzinę" - mówiła Rafalska, zastrzegajac, że nie chciałaby mówić tylko o modzie, bo "moda to jest coś, co jest krótkotrwałe. Mamy teraz taki żakiecik, potem go zmieniamy na inny fason - a rodzina ma trwać i ta rodzina zawsze z Polską się kojarzyła, zawsze była tu mocna, silniejsza niż gdzie indziej w Europie" - powiedziała Rafalska.

Minister przypomniała także, że kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej mówiło się, że "Polska jest silna Bogiem i rodziną". "Myślę, że ta rodzina będzie trwała i będzie silniejsza" - powiedziała Rafalska.

W ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochoduodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Narodowy Kongres Rodziny współorganizowany jest przez Ostrów Wlkp. oraz Fundację Narodowego Dnia Życia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.