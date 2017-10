Tańsze bilety w pociągach POLREGIO dla uczestników „Różańca do granic”

Z okazji modlitwy różańcowej dookoła Polski zwanej „Różaniec do granic”, POLREGIO wprowadziło ofertę specjalną o tej samej nazwie. Pasażerowie będą mogli nabyć bilety za 1 zł.

W sobotę 7 października odbędzie się „Różaniec do granic”, szczególne wydarzenie, w czasie którego wierni udadzą się na granice Polski i będą się modlić na różańcu. Dbając o pasażerów planujących z tej okazji wyjazd do wyznaczonych miejscowości, POLREGIO wprowadziło ofertę specjalną „Różaniec do granic” obowiązującą 7 października.

Oferta ma na celu umożliwienie zamierzającym wziąć udział w modlitwie różańcowej dojazdu i powrotu do i z miejscowości, w których znajdują się wyznaczone kościoły. Z pociągu POLREGIO będzie można skorzystać na podstawie biletu jednorazowego na przejazd „tam” w cenie 1 zł. Bilet ten będzie upoważniał również do powrotu.

Kościoły uczestniczące w wydarzeniu „Różaniec do granic” znajdują się w dziesięciu województwach. Oferta obejmie miejscowości: Sokółka, Hajnówka, Kleszcze/Szkoła (przystanek KKZ), Czeremcha, Dąbrowa Białostocka, Gdańsk Gł., Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot, Gdynia Orłowo, Gdynia Gł., Gdynia Chylonia, Mrzezino, Żelistrzewo, Puck, Swarzewo, Władysławowo, Chałupy, Kuźnica (Hel), Jastarnia, Jurata, Hel, Zakopane, Piwniczna Zdrój, Żegiestów, Wierchomla Wielka, Milik, Muszyna, Muszyna Zdrój, Lublin Airport, Terespol, Elbląg, Racławice Śląskie, Prudnik, Głuchołazy, Medyka, Świnoujście Port, Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Bardo Śląskie, Kostrzyn, Słubice.