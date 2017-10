Kościół uratuje pokój w Katalonii?

Pismo informuje, że władze katalońskie poprosiły obu duchownych o reprezentowanie ich w rozmowach z Madrytem. Miałby to być rodzaj mediacji. Wcześniej kard Omella spotkał się z wysokim przedstawicielem administracji katalońskiej. Mówił o przemocy jako "godnej ubolewania", wezwał do dialogu i modlitwy, podkreślając ze władze muszą znaleźć pokojowe i demokratyczne rozwiązanie napiętej sytuacji.

Podczas niedzielnego referendum w Katalonii, które władze Hiszpanii uznały za nielegalne, ok. 900 osób zostało rannych w wyniku starć z policją; funkcjonariusze usiłowali uniemożliwić głosowanie, blokując dostęp do lokali wyborczych, konfiskując urny i karty wyborcze. Doszło też do konfrontacji między funkcjonariuszami katalońskiej policji a skierowaną do tego regionu przez Madryt Gwardią Cywilną.

Oczekuje się, że w poniedziałek regionalny parlament w Barcelonie jednostronnie ogłosi niepodległość Katalonii. Byłby to skutek niedzielnego referendum, w którym według katalońskiego rządu zagłosowało ok. 2,3 mln osób, czyli ok. 42 proc. uprawnionych. 90 proc. z nich opowiedziało się za niepodległością tego najbogatszego hiszpańskiego regionu. 8 proc. było przeciwnych, a pozostałe głosy uznano za nieważne.

Madryt na razie odmawia Katalonii rozmów o charakterze negocjacji czy mediacji. Premier Mariano Rajoy zażądał, by wpierw władze w Barcelonie podporządkowały się hiszpańskiemu prawu.