Nie pozwólmy zabrać sobie Adwentu

Przesłanie metropolity warszawskiego ukazało się na kanale YouTube archidiecezji warszawskiej.

- W tym roku Adwent jest wyjątkowo krótki, dlatego musimy go przeżywać niezwykle intensywnie. Musimy zrobić wszystko, by nie pozwolić go sobie zabrać, zbyt wcześnie przechodząc do atmosfery świąt Bożego Narodzenia - mówi metropolita warszawski. Kard. Kazimierz Nycz zachęca rodziny do uczestnictwa wraz z dziećmi w liturgii adwentowej, by przez roraty i rekolekcje dobrze przygotować się do świąt Bożego Narodzenia.

Archidiecezja Warszawska Słowo kard. Kazimierza Nycza na Adwent



Kardynał zwraca też uwagę, iż Adwent rozpoczyna w Kościele nowy rok liturgiczny.

- Ten rok 2018 będzie niezwykle ważny w Kościele, ale też niezwykle ważny w naszej ojczyźnie. Będziemy przeżywać setną rocznicę odzyskania niepodległości. W naszych domach, rodzinach, w naszej pracy, w naszej Polsce spróbujmy łączyć dwa wymiary: modlitwę i czyn, pobożność i codzienność - zachęca w przesłaniu na Adwent.

Nawiązując do hasła rozpoczynającego się od Adwentu nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, “Napełnieni Duchem Świętym”, kard. Kazimierz Nycz przypomina, że owocami Ducha są: miłość, przebaczenie, zgoda.

- Tego wszystkiego w życiu naszym i naszych bliskich oraz w życiu naszej ojczyzny tak bardzo nam potrzeba. Właśnie to chrześcijanin, człowiek żyjący wiarą, może wnieść do życia społecznego: konkretne postawy, które budują jedność, pokój, zgodę i miłość - zaznaczył metropolita warszawski.