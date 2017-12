Amerykanie naśladują Polskę. Różaniec w USA

Mieszkańcy USA organizują akcję modlitewną na terenie całego kraju. Jak mówi jedna z pomysłodawczyń, Patricia Lemmon, wydarzenie jest „w 100 proc.” wzorowane na polskim „Różańcu do granic”. Inicjatorami są świeccy katolicy. W ramach „Różańca na wybrzeżach i granicach” Amerykanie mają modlić się we wszystkich stanach USA, a także w Puerto Rico i na wyspie Guam. W każdym z tych miejsc ma się znaleźć przynajmniej jedna osoba, lub grupa uczestników akcji. Do udziału zaproszeni są też Kanadyjczycy. Intencją ma być ochrona amerykańskiej ziemi przez islamskim dżihadem, utratą wiary i aborcją.

W rozmowie z portalem Lifesitenews.com Patricia Lemmon nie ukrywała podziwu dla działań podejmowanych przez Polaków. – Raz za razem (Polacy) pokazują swoją wierność wartościom – powiedziała. – Ich prawa pro-life i inicjatywy zachęcające do posiadania dzieci, wsparcie dla rodzin oczekujących dziecka z zespołem Downa, przyjmowanie chrześcijańskich uchodźców, ale powstrzymywanie najeźdźców, to wszystko jest przykładem rozwagi połączonej z dobrocią.

Zdaniem Lemmon Polski odróżnia się od „umierającej zsekularyzowanej Europy”.

Przedsięwzięcie wzorowane na polskim „Różańcu do granic” odbędzie się także 8 grudnia w Irlandii. 13 grudnia w podobny sposób modlili się Włosi.

