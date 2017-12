Polska aplikacja "Magnificat" - już dostępna

Aplikacja polskiej wersji "Magnificat" właśnie pojawiła się w Google Play i na App Store. Dzięki temu Polska stała się kolejnym krajem, w którym można dołączyć on line do wspólnoty modlitewnej "Magnificat", liczącej ponad milion wiernych na całym świecie. Partnerem polskiej edycji "Magnificat" jest Katolicka Agencja Informacyjna.

"Magnificat" proponuje krótką modlitwę poranną i wieczorną, która jest wyborem z modlitw brewiarzowych, codzienne teksty czytań mszalnych, medytacje pisane przez znanych autorów współczesnych, a także zaczerpnięte z pism Ojców Kościoła, papieży i świętych. Można tu znaleźć artykuły i medytacje także cenionych polskich autorów. Polska edycja opiera się na kalendarzu liturgicznym obowiązującym w naszym kraju i czerpie z bogatej historii Kościoła w Polsce.

W aplikacji publikowane są eseje z dziedziny duchowości, liturgii, historii Kościoła oraz sylwetki świętych. Znajdziemy tu także tradycyjne hymny i antyfony maryjne z możliwością ich odsłuchania. Każdy numer otwiera artykuł pomysłodawcy pisma - Pierre Marii Dumont’a na temat dzieła sztuki sakralnej prezentowanego na stronie głównej.

Zamysłem wydawców było dostarczenie zwięzłej, prostej, a jednocześnie pogłębionej propozycji codziennej modlitwy w łączności z Kościołem. Zgodnie z założeniami wydawcy, "Magnificat" jest duchowym przewodnikiem, który pomaga w rozwijaniu życia modlitewnego, wzrastaniu w życiu religijnym.

Od 1992 r., kiedy pojawiła się wersja francuska "Magnificat", inicjatywa zyskuje coraz większe grono użytkowników. Obecnie "Magnificat" dostępny jest w 7 wersjach językowych on line (w tym po polsku), zaś w dziewięciu krajach (m.in. USA, Hiszpanii, w Słowenii i na Litwie) wydawany jest jako miesięcznik w formie drukowanej.

„Bardzo się cieszę, że ten międzynarodowy modlitewnik trafił także do Polski. Poznałem to wydawnictwo zagranicą i wiem, że w Polsce wiele osób na to czekało” - powiedział KAI Bogdan Sadowski, diakon stały, redaktor naczelny polskiej edycji „Magnificat”. Partnerem polskiej edycji "Magnificat" jest Katolicka Agencja Informacyjna.

Aplikacja dostępna jest bezpłatnie po pierwszej rejestracji.

Google Play http://bit.ly/MagnificatApp_ANDROID

App Store http://bit.ly/MagnificatApp_XOS

Strona internetowa: http://magnificat.com.pl

