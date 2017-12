Orszak Trzech Króli w 644 miejscowościach!

Najbliższy Orszak będzie jedną z największych imprez w roku świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego orszakowy śpiewnik będzie wyjątkowy. Będzie zawierał 14 polskich kolęd wraz z ich rysem historycznym autorstwa Jacka Kowalskiego, wykładowcy historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lidera zespołu Monogramista JK, a także autora wielu książek i publikacji. Jest to zaproszenie do wędrówki przez dzieje Polski i ukłon w stronę wolności.

Motywem przewodnim OTK 2018 będzie przypomnienie jego uczestnikom, że Bóg przyszedł, aby odkupić każdego człowieka i czeka na wszystkich. Scenariusz Orszaku mieści ludzi na najróżniejszym poziomie życia, bogatych i biednych, ludzi o różnych zawodach, władców i poddanych, ludzi wykształconych i prostych, ludzi o różnych charakterach i na różnym etapie drogi do Boga, młodych, osoby w sile wieku i starców. Pokłon, zwieńczenie Orszaku, będzie pokazywał różnorodność wśród ludzi wędrujących do Boga.

Hasło „Bóg jest dla wszystkich” nawiązuje do jubileuszu Orszaku – już po raz dziesiąty przejdzie ulicami polskich miejscowości. Chcemy przypomnieć, że Bóg przyszedł na świat, aby odkupić każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry, wieku, poglądów czy światopoglądu. Święto Objawienia Pańskiego ma przypominać wszystkim, że Bóg na nich czeka, że chce ich zbawić, że nawet jeśli koleiny życia zaprowadziły ich daleko od Niego - zawsze jest czas, aby Go odnaleźć, wejść na drogę do Niego.

Warszawski Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami stolicy już po raz dziesiąty. Poprzedzi go Msza święta, która zostanie odprawiona o godz. 11.00 w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

Wcześniej, o godz. 10.30, kard. Nycz odznaczy kilkanaście osób medalem "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej".

Stołeczny Orszak rozpocznie się na Placu Zamkowym. Chwilę przed godz. 12.00 Anna Kubicka-Płodzich zaśpiewa kolędę „Bóg się rodzi” ze zwrotką, która wygrała konkurs poetycki zorganizowany przez Fundację Orszak Trzech Króli. W samo południe kard. Nycz poprowadzi modlitwę Anioł Pański, po której Orszaki zaczną przygotowywać się do drogi.

Przed królewskimi Orszakami, w drogę do Betlejem, wyruszy Orszak Rodzinny, który będzie prowadzony przez Brzemienną Świętą Rodzinę z osiołkiem. Na Placu Zamkowym na uczestników Orszaku będzie czekało wiele atrakcji – taniec dziewcząt z szarfami, taniec chińskiego smoka, atak diabłów na Orszaki oraz musztra Legionu Rzymskiego.

Każdy z Królów inaczej będzie podróżował do Betlejem: Król Afrykański na wielbłądzie, Król Azjatycki na platformie ciągniętej przez kulisów, a Król Europejski - na tronie umieszczonym na rikszy, a jego Orszakowi będą towarzyszyły alpaki prowadzone na smyczy przez dzieci.

Królowie podczas swojej wędrówki do Stajenki zobaczą upadek pierwszych ludzi – Pierwszy Grzech, zmagania Dobra ze Złem, miną Dwór Heroda i Gospodę, ujrzą Chóry Anielskie, które będą wychwalać Boga, przejdą przez Bramę Anielską, która zaprowadzi ich do Jezusa.

Barwne Orszaki przejdą na Plac Piłsudskiego, gdzie Królowie oddadzą pokłon i wręczą dary Dzieciątku Jezus. Po tej scenie uczestnicy Orszaku zostaną zaproszeni do odtańczenia poloneza do kolędy „Bóg się rodzi” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na Placu Piłsudskiego nie zabraknie kolęd – najpierw w wykonaniu chóru Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrygenturą Jana Krutula, a później - warszawskich studentów pod przewodnictwem Aleksandry Ignaczak.

Ponadto na Placu Piłsudskiego będą zagrody ze zwierzętami (wielbłąd, alpaki, osioł, kozioł, owieczki i ptaki, w tym ptaki drapieżne). Będzie możliwość zakupienia orszakowych gadżetów i książek, ciepłych posiłków i napojów, jak również dowiedzenia się czegoś o misjach w namiocie Ad Gentes.

W czasie Orszaku Trzech Króli 2018 odbędzie się publiczna zbiórka pieniędzy pod nazwą „Mędrcy dla Wschodu”, z której dochód zostanie przekazany na wsparcie instytucji kulturalnych i edukacyjnych działających za wschodnią granicą lub na terenie Polski na rzecz wschodnich obywateli.