Bp Markowski: Prawdziwe małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny

Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety; to związek miłości, z którego rodzi się nowe życie - tego nikt nie jest w stanie zmienić - powiedział w sobotę biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski podczas mszy św. odprawionej w przeddzień Święta Świętej Rodziny.

Święto Świętej Rodziny, czyli Jezusa, Maryi i Józefa, Kościół katolicki obchodzi tradycyjnie w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. Mszę w przeddzień święta bp Markowski odprawił w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

W ocenie bp Markowskiego, czas Bożego Narodzenie kiedy "Syn Boży wkracza w historię świata po to, by przywrócić nam godność dzieci Bożych". "Syn Boży rodzi się jako niemowlę w zwykłej rodzinie, w opuszczonej grocie, w małym, zapomnianym miasteczku, w nocy, gdy wszyscy śpią. Rodzi się jako niemowlę, które jak każde dziecko zdaje się na opiekę Jego Matki i św. Józefa, który broni jego życia " - przypomniał bp Markowski.

Hierarcha przypomniał, że następne 30 lat po narodzinach Jezus spędził z rodzicami w Nazarecie. "To niezwykle ważne lata, w których Jezus uświęca ludzką rodzinę, uświęca ludzką pracę, ludzką codzienność" - ocenił bp Markowski.

Dodał, że okoliczności, w jakich narodził się Jezus stanowią ważną wskazówkę dla każdego człowieka. "Boże Narodzenie to przypomnienie, czym jest ludzka rodzina. Że jest to miejsce, którego nic i nikt nie jest w stanie zastąpić, bo to właśnie w rodzinie człowiek nie tylko przychodzi na świat, ale uczy się żyć, kochać i pracować" - zaznaczył hierarcha.

Zdaniem bp Markowskiego, święta Bożego Narodzenia to przypomnienie fundamentalnej prawdy, że "prawdziwe małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny". "Zadziwiam się, kiedy słucham dyskusji publicznych, medialnych, kiedy słucham wypowiedzi, że małżeństwo to tylko twór kulturowy, że to tylko obyczaj, który można na różny sposób zmieniać" - podkreślił bp Markowski.

Zdaniem hierarchy, człowiek jest istotą wolną, która "ma prawo wybierać model życia, który mu odpowiada". Jednak nie może on "zmieniać prawa, które leży u podstaw istnienia całej ludzkości".

"Jeżeli nawet ktoś nie uznaje, iż od początku Bóg stworzył ludzi jako mężczyzn i kobiety, jeżeli nie uznaje Słowa Bożego i Jego objawienia, to przynajmniej niech uzna prawo naturalne, które leży u podstaw istnienia ludzkości. Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety; to związek miłości, z którego rodzi się nowe życie - tego nikt nie jest w stanie zmienić" - podkreślił bp Markowski.

Święto Świętej Rodziny obchodzone jest już od XVIII, choć na stałe do liturgii wprowadził je dopiero papież Leon XIII. W 1921 r. papież Benedykt XV rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół.