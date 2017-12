Mężczyzna z ładunkiem wybuchowym wziął zakładników w Charkowie

Według agencji Interfax-Ukraina część zakładników została już uwolniona.

Mężczyzna, którego tożsamość nie została jeszcze ustalona, zachowuje się spokojnie, nie postawił dotąd żądań i pozostaje w kontakcie z policją za pomocą telefonów zakładników - powiedział szef regionalnej policji Ołeh Bech.

Nagrania telewizyjne z miejsca zdarzenia pokazują policjantów i radiowozy rozstawione w pobliżu dwukondygnacyjnego budynku poczty w północno-wschodniej części miasta. Miejsce to zostało odgrodzone.

"Robimy wszystko, by utrzymać kontakt z tym mężczyzną i wszystko, co konieczne, by doprowadzić do uwolnienia przetrzymywanych przez niego ludzi" - dodał Bech.

Jak powiedział, obawy sprawcy budzi niedawna wymiana jeńców między władzami ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami w Donbasie; zdaniem mężczyzny należało uwolnić więcej więźniów.

Wymiana jeńców - największa od wybuchu konfliktu na wschodniej Ukrainie w 2014 roku - odbyła się w środę i objęła 233 osoby przekazane przez Ukrainę oraz 74 jeńców uwolnionych przez separatystów.