Papież: Rodzice to strażnicy życia

Ojciec Święty zaznaczył, że Maryja i Józef przynosząc Jezusa do świątyni, potwierdzają, że dziecko należy do Boga a oni są strażnikami jego życia, a nie właścicielami. Tylko Bóg jest bowiem Panem dziejów indywidualnych i rodzinnych - wszystko od Niego pochodzi. – Każda rodzina jest powołana do uznania tego pierwszeństwa, strzegąc i wychowując dzieci, aby otworzyły się na Boga, który jest źródłem życia – podkreślił papież.

Ojciec Święty wskazał, że Jezus przyszedł, aby obalić fałszywe obrazy Boga i nas samych, abyśmy ponownie weszli na autentyczną drogę ludzką i chrześcijańską, opartą na wartościach Ewangelii. – Nie ma sytuacji rodzinnej, która byłaby wykluczona z tej nowej drogi odrodzenia i zmartwychwstania. Ilekroć rodziny, nawet te zranione i naznaczone słabością, porażkami i trudnościami powracają do źródła doświadczenia chrześcijańskiego, otwierają się nowe drogi i niewyobrażalne możliwości – stwierdził Franciszek.

Papież przypomniał, że misją rodziny jest rozwój dzieci. Mają one rozwijać się i umacniać, zdobyć mądrość i przyjąć łaskę Bożą. Bowiem misją rodziny jest „stwarzanie warunków sprzyjających harmonijnemu i pełnemu rozwojowi dzieci, aby mogły prowadzić życie dobre, godne Boga i konstruktywne dla świata”. Takie życzenia skierował Ojciec Święty do wszystkich rodzin świata.

Papież wyraził takle bliskość wobec ortodoksyjnych Koptów z Egiptu, którzy dwa dni temu stali się celem dwóch zamachów na kościół i sklep na przedmieściach Kairu.

– Niech Pan przyjmuje dusze zmarłych, wspiera rannych, członów rodzin i całą wspólnotę oraz nawróci serca ludzi posługujących się przemocą – wezwał papież.

W wyniku ataku 29 grudnia na koptyjski kościół w mieście Helwan, 20 km . na południe od Kairu zginęło 10 osób. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie.

Papież pozdrowił także rodziny biorące udział w spotkaniu. – Niech Święta Rodzina was błogosławi i poprowadzi w waszej drodze – powiedział. Papież podziękował za otrzymane życzenia i zachęcił: „Nie zapominajmy w tym dniu, aby dziękować Bogu za miniony rok i za każde otrzymane dobro”.

Ojciec Święty pozdrowił rzymian i pielgrzymów, grupy parafialne, stowarzyszenia i młodzież. Zaznaczył, że koniec roku jest dobrą okazją, żeby przypomnieć sobie i podziękować Bogu za otrzymane dobro.