Premier Morawiecki rozpoczął wizytę w Budapeszcie

Podczas wizyty zaplanowano też spotkanie Morawieckiego z prezydentem Węgier Janosem Aderem. W podróży premierowi towarzyszy m.in. szef MSZ Witold Waszczykowski oraz wiceszef tego resortu Konrad Szymański.

"To pierwsza bilateralna wizyta premiera Mateusza Morawieckiego. To, że ona odbywa się na Węgrzech, stanowi nie tylko podkreślenie tego, że zależy nam na dalszej dobrej polsko-węgierskiej współpracy, ale także tego, że mamy szereg wspólnych celów, łączy nas podobne spojrzenie na wiele kwestii, w tym problematykę migracyjną" - mówiła PAP przed wyjazdem rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Według niej wizyta w stolicy Węgier pokazuje też "ciągłość naszej polityki i solidarności wobec regionu". "Z Węgrami łączy nas wiele wspólnych spraw na forum UE. W przypadku negocjacji w sprawie budżetu wieloletniego po roku 2020 prowadzimy intensywne prace nad wspólnym stanowiskiem regionalnym. Zależy nam, by w tych wszystkich sprawach państwa naszego regionu mówiły jednym głosem, bowiem jedność państw regionu pozwoli nam na skuteczniejsze pokazanie naszych interesów w UE" - oświadczyła Kopcińska.

Podczas poniedziałkowego wywiadu w TVP Info Morawiecki poinformował, że z Orbanem będzie chciał rozmawiać o sprawach pozytywnych: "o inicjatywach Trójmorza, o tym, że Europa Środkowa musi być silna poprzez swoje wzajemne powiązania - handlowe, drogowe, kolejowe, infrastrukturalne, różnego rodzaju energetyczne i gazowe".

Zdaniem Morawieckiego Europa Środkowa "nie może podlegać szantażom rosyjskim z punktu widzenia sprzedaży gazu, dyktatom cenowym, chcemy o tym wszystkim rozmawiać również z naszymi bratankami Węgrami, bo do tej pory np. infrastruktura rozwijała się (na linii) Wschód-Zachód, a Północ-Południe, krótko mówiąc, tych połączeń nie ma".

"My chcemy budować Via Carpatia od północno-wschodniej naszej granicy po południowo-wschodnią, ale dalej na południe, przez Słowację, Węgry, Rumunię do południowej Europy" - podkreślił Morawiecki. Jak dodał, stworzy to "nowe perspektywy rozwojowe i o tym chcę przede wszystkim rozmawiać z panem premierem Viktorem Orbanem".

Kopcińska w rozmowie z PAP zaznaczyła, że premier Morawiecki chce wzmacniać i rozbudowywać współpracę Polski z Węgrami z korzyścią dla całego regionu. "Polityka regionalna jest istotnym elementem polskiej polityki zagranicznej" - podkreśliła.

"Podczas wizyty omówione zostaną kwestie dwustronne oraz nowe perspektywy rozwojowe. Premierzy będą rozmawiać też o bieżącej agendzie Unii Europejskiej, przyszłości Wspólnoty, problematyce energetycznej, klimatycznej i migracyjnej" - wskazała Kopcińska. "Poruszona zostanie też kwestia praworządności i polityka bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście objęcia przez Polskę niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-20" - dodała.

Rzeczniczka rządu poinformowała, że premierzy będą też rozmawiać o koncepcji rozwoju obrony europejskiej i współpracy w ramach NATO, a także na temat Bałkanów Zachodnich. Przy okazji spotkania podsumują też Rok Kultury Węgierskiej w Polsce oraz omówią inicjatywy w zakresie współpracy kulturalnej na przyszłość - dodała.

Orban odwiedził Warszawę we wrześniu 2017 roku. Spotkał się wtedy z ówczesną szefową rządu Beatą Szydło, marszałkami Sejmu i Senatu: Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim, a także z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim.