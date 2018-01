Rejestracja na ŚDM w Panamie za kilka tygodni?

Jak przypomina ks. Emil Parafiniuk, czuwający nad przygotowaniami polskich grup do udziału w ŚDM w Panamie, wzorem poprzednich edycji ŚDM, wszyscy, którzy rozważają udział w spotkaniu młodych, proszeni są o kontakt z koordynatorem ŚDM w swojej diecezji lub z Krajowym Biurem Organizacyjnym ŚDM, które podpowie dalsze kroki. Dotyczy to także grup organizowanych z ramienia międzynarodowych wspólnot i zakonów.

- Chcemy zaopiekować się wszystkimi Polakami, którzy będą uczestniczyli w ŚDM w Panamie, także po to, aby w razie jakichkolwiek trudności, sprawnie udzielić im pomocy - wyjaśnia ks. Parafiniuk. Dotyczy to także usprawnienia przepływu informacji od organizatorów i procesu rejestracji, który - jak informuje dyrektor KBO ŚDM - rozpocznie się pod koniec stycznia br., zarówno dla pielgrzymów, jak i kandydatów do wolontariatu krótkoterminowego.

Podobnie, jak w poprzednich edycjach ŚDM, Polacy będą rejestrować się najpierw w krajowym formularzu internetowym, a następnie w systemie rejestracyjnym zarządzanym przez organizatorów spotkania młodych w Panamie. Dzięki polskiemu formularzowi, przygotowanemu przez KBO ŚDM, Polacy będą mogli zgłosić m.in. do której diecezji chcieliby pojechać na Dni w Diecezjach. Będą też mogli wybrać tzw. "pakiet Polaka" - w którym znajdzie prawdopodobnie znajdzie się m.in. koszulka i kapelusz. Pakiet ten nie zastąpi, ale uzupełni materiały, które zarejestrowani uczestnicy ŚDM otrzymają w Panamie.

Ks. Parafiniuk przypomina też, że organizacja transportu do Panamy pozostaje w gestii grup uczestników zrzeszonych w poszczególnych diecezjach, jednak także KBO ŚDM służy radą i pomocą w tej kwestii.

Wydarzenia Centralne 34. ŚDM Panama odbędą się w dniach 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Poprzedzą je Dni w Diecezjach, które odbędą się od 17 do 21 stycznia 2019 na terenie Panamy, Kostaryki i Nikaragui. Informacje o polskich przygotowaniach można znaleźć na stronie: kierunekpanama.pl