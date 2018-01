"Uroczystość Trzech Króli łączy Polaków"

Obchodzona 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana potocznie świętem Trzech Króli, przynosi chrześcijańską radość i nadzieję, łączy Polaków. To tak wielka uroczystość, że uczestniczymy dziś we Mszy świętej, tak jak w każdą niedzielę. Cieszymy się też, że w Polsce – podobnie jak w innych krajach europejskich – jest to dzień wolny od pracy – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu wskazuje, że mędrcy ze Wschodu, tradycyjnie zwani także magami lub królami, którzy oddają pokłon nowo narodzonemu Jezusowi, symbolizują uznanie w nim Pana wszechświata, który ma wszelką władzę i moc.

„Jezus przede wszystkim ma moc zabawienia każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. On chce się objawiać ludziom na całym świecie także i dziś, poprzez natchnione słowa zapisane w Piśmie Świętym i sakramenty. Dlatego Kościół głosi Ewangelię wszystkim, by nieść nadzieję, radość i pocieszenie. Stąd Uroczystość Objawienia Pańskiego to także zwrócenie uwagi na ważną rolę misji i misjonarzy. To tak wielka uroczystość, że uczestniczymy we Mszy Świętej, tak jak w niedzielę. Cieszymy się też, że w Polsce – podobnie jak w innych krajach europejskich – jest to dzień wolny od pracy, czyli dzień, w którym budujemy relacje z Bogiem, z rodziną i przyjaciółmi” – powiedział.

Rzecznik Episkopatu podkreślił, że w Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościołach święci się kredę i kadzidło. „Kredą oznaczamy drzwi naszego domu, pisząc datę 2018 i litery będące skrótem. Możemy pisać K+M+B, co oznacza imiona Kacper, Melchior i Baltazar lub piszemy C+M+B, to skrót od „Christus Mansionem Benedicat” – czyli „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Jest to nie tylko wyraz naszej tradycji, ale także naszej wiary, informacja, że w tym domu mieszkają chrześcijanie. Kadziłem okadzamy nasze domy, odmawiając modlitwę i prosimy Boga o błogosławieństwo w rozpoczętym roku” – dodał.

Ks. Rytel-Andrianik przypomniał, że ponad 2000 misjonarek i misjonarzy z Polski posługuje w 97 krajach świata. „Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji bp Jerzy Mazur, w specjalnym komunikacie z okazji obchodzonego 6 stycznia Dnia Modlitwy i Pomocy Misjom, podkreśla, że misjonarze głoszą Ewangelię i niosą konkretną pomoc w codziennym życiu. Jeszcze jest 5 miliardów ludzi na świecie, którzy nie znają Chrystusa, dlatego księża biskupi zachęcają do wsparcia misjonarzy modlitwą i poprzez zbiórkę w święto Trzech Króli” – dodał.

Rzecznik Episkopatu zaznaczył, że Uroczystość Objawienia Pańskiego jest związana również z radosnymi barwnymi Orszakami Trzech Króli, które w tym roku przejdą ulicami 644 miejscowości w Polsce i 16 zagranicznych, pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”. Będzie im w tym roku towarzyszyła zbiórka publiczna „Mędrcy dla Wschodu”, z której dochód zostanie przekazany dla instytucji edukacyjnych i kulturalnych działających za wschodnią granicą naszego kraju i w Polsce na rzecz obywateli ze Wschodu.

„Tegoroczne Orszaki Trzech Króli będą też jedną z największych inicjatyw w roku świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wraz z organizatorami zachęcamy do dzielenia się relacjami w mediach społecznościowych i publikowania zdjęć i nagrań wideo z hasztagiem #Orszak” – powiedział ks. Rytel-Andrianik.