W Warszawie odbył się Charytatywny Koncert Kolęd "Rodzina Rodzinie. Pomoc dla Aleppo"

W niedzielę w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich odbył się Charytatywny Koncert Kolęd "Rodzina Rodzinie. Pomoc dla Aleppo" w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej pod batutą maestro Dawida Runtza. Koncert był transmitowany przez TVP2; w czasie jego trwania prowadzona była zbiórka SMS-owa dla ofiar wojny w Syrii.

W koncercie uczestniczył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który także zachęcał do wspierania akcji i wysyłania SMS-ów.

"To jest, myślę, nasz obowiązek - piękny obowiązek i konieczny obowiązek, żeby dalej pomagać ofiarom wojny w Syrii, a także ofiarom innych wojen w regionie. My, jako politycy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby starać się wprowadzić tam pokój i czynimy takie starania, także jako Unia Europejska. Jesteśmy odpowiedzialni także za to, żeby mobilizować społeczeństwa do pomocy tam, na miejscu; tam jest bardzo potrzebna pomoc" - powiedział wicepremier Gliński w TVP INFO.

Poinformował, że poprzedni koncert charytatywny (organizowany w Krakowie) "przyniósł możliwość założenia trzech świetlic środowiskowych dla dzieci bezdomnych, dla dzieci ulicy, dzieci ofiar wojny. Tam 250 dzieci może się ogrzać, może spędzać czas, może się także uczyć, a jednocześnie za te pieniądze - konkretna rzecz - zakupiono 5 tys. kurtek na zimę".

Koncert rozpoczął się "Melodią na Boże Narodzenie chrześcijan z Bliskiego Wschodu" w wykonaniu zespołu instrumentów muzyki dawnej.

"Koncert +Rodzina Rodzinie. Pomoc dla Aleppo+ chcemy poświęcić i dedykować tym wszystkim, którym wojna w Syrii zabrała wszystko - zabrała ciepło, zabrała normalność, zabrała dom, niejednokrotnie zabrała najbliższych. Bardzo byśmy chcieli, ażeby szczęśliwe dni, po prostu pokój powrócił do tego pięknego kraju. Wiemy, że ten proces trwa, ale nie chcemy przyglądać się z założonymi rękoma, dlatego dzisiaj, z serca Polski, z serca Warszawy, z Teatru Królewskiego w Łazienkach Królewskich wysyłamy do Syrii najlepsze i najszczersze uczucia solidarności i wsparcia" - powiedział prowadzący koncert Tomasz Wolny.

Dziennikarz zachęcał do wysyłania charytatywnych SMS-ów i wchodzenia na stronę rodzinarodzinie.caritas.pl, gdzie można dowiedzieć się o sposobach pomocy. "Pamiętajmy o Syrii nie tylko dziś, pamiętajmy o Syrii nie tylko od święta" - apelował.

Sekretarz Caritas Polska ks. Marcin Schmidt, który niedawno powrócił z Syrii, podkreślił, że w kraju tym nadal trwa wojna. "Wielokrotnie słyszymy o tym, że zakończył się już konflikt, że nie ma już ISIS, że zakończone zostały działania, jednakże cały czas w syryjskich miastach, wokół Aleppo trwają wojenne działania, cały czas słychać huk pocisków, cały czas giną ludzie" - zwrócił uwagę ks. Schmidt.

Przedstawiciel Caritas Polska spędził w Syrii Boże Narodzenie. "Często pytaliśmy się dzieci, jakie jest ich życzenie do św. Mikołaja i te dzieciaki odpowiadały nam, tak jak 7-letni Ibrahim, chciałbym, żeby wrócił mój tato i moi bracia, którzy zginęli na wojnie, chciałabym - mówiła jedna z dziewczynek - żeby do tego miejsca wrócili ludzie, inne dzieci prosiły mnie o to, żeby był prąd, żeby była woda, jeszcze inni prosili o ciepłe kurtki" - opowiadał ks. Schmidt.

"Te święta spędzaliśmy przy temperaturze 3 st., proszę sobie wyobrazić setki dzieci żyjących we wschodnim Aleppo, bez kurtek, w sandałach, bądź też fragmentach piżam, ponieważ tam jeszcze nie dociera pomoc, ta pomoc jest bardzo potrzebna" - dodał sekretarz Caritas Polska.

W trakcie koncertu wybrzmiały między innymi kolędy: "Cicha noc", "Gdy śliczna panna", "Wśród nocnej ciszy", "Gdy się Chrystus rodzi" oraz "Mędrcy świata".

Podczas wydarzenia zaprezentowano także materiały wideo oraz fotografie ze zniszczonej przez wojnę Syrii.

Zwrócono uwagę, że wśród osób dotkniętych wojną aż 11 mln wymaga opieki medycznej, a prawie 9 mln potrzebuje wsparcia z powodu braku produktów żywnościowych. "Niedożywienie stwarza szczególne zagrożenie dla dzieci - niemal 100 tys. dzieci poniżej piątego roku życia jest skrajnie niedożywionych, a w strefie ryzyka są ponad 3 mln dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących" - podkreślono.

Organizatorami koncertu były Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Telewizja Polska, Caritas Polska i Muzeum Łazienki Królewskie.