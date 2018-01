Ksiądz przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego

- Ten kodeks nie przystaje do dzisiejszych warunków, zwłaszcza rozwoju technologicznego mediów, nowych wyzwań. Niedawno zostało znowelizowane prawo prasowe, w którym po raz pierwszy dodano przepis, który nosi znamiona klauzuli sumienia. To znaczy, że dziennikarze mogą odmówić działań sprzecznych z etyką dziennikarską. I my w tym duchu również chcemy przepracować Kodeks Etyki Dziennikarskiej - dodaje.

Ks. Drożdż podkreśla, że trzeba ciągle wracać do podstaw i przypominać o prawdomówności i uczciwości dziennikarskiej.

- Respektowanie podstawowych zasad etycznych czyni dopiero z dziennikarzy profesjonalistów. Ja to również w Naczelnym Sądzie Dziennikarskim będę starał się mocno akcentować i do tego przekonywać, żebyśmy nie oddzielali profesjonalizmu warsztatowego od etyczności działań – podkreśla.

Do sądu wpływają skargi na dziennikarzy. Gremium to wydaje orzeczenia o charakterze etycznym. Mogą to być nagany, upomnienia, zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich lub usunięcie ze stowarzyszenia. Istnieje też możliwość upublicznienia orzeczenia sądu.

Ks. Michał Drożdż jest teologiem, filozofem, cenionym medioznawcą. Jest autorem artykułów oraz książek z obszaru filozofii nauki, filozofii mediów, teorii mediów, etyki mediów.

Ks. Drożdż jest dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownikiem Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Jest także konsultorem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

Był współzałożycielem i dyrektorem ds. programowych Radia RDN Małopolska, ówczesnego Radia Dobra Nowina – rozgłośni diecezji tarnowskiej. Obecnie jest szefem rady programowej tej stacji.