Trump zawiesza wprowadzenie nuklearnych sankcji wobec Iranu

Jednocześnie amerykański przywódca zaznaczył, iż chciałby "wzmocnić umowę nuklearną" z Iranem. W przeciwnym razie jednostronnie wypowie porozumienie.

Ostatnia decyzja prezydenta Trumpa została podjęta aby dać szansę Waszyngtonowi i jego europejskim sojusznikom możliwość naprawienia "straszliwych wad", jak powiedział Trump, porozumienia z 2015 roku - podał Reuters.

Porozumienie nuklearne zostało zawarte w lipcu 2015 roku, Jego stronami są Iran oraz USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny oraz Niemcy, a dodatkowo także Unia Europejska. Znosiło ono niektóre sankcje w zamian rezygnacją Teheranu z prac nad produkcją broni atomowej i umożliwienie inspektorom ONZ dostępu do irańskich instalacji wojskowych. Porozumienie zostało wówczas ostro skrytykowane przez Izrael, obawiający się irańskiego programu nuklearnego.

Umowa została zawarte podczas rządów w Białym Domu demokratycznej ekipy prezydenta Baracka Obamy. W trakcie swej kampanii wyborczej w 2016 roku Trump ostro krytykował ugodę z Teheranem, nazywając ją najgorszą umową, jaką USA kiedykolwiek podpisały.

***

IRAN: Ostatnia decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca porozumienia nuklearnego między Iranem a mocarstwami jest ''próbą podważenia stabilnego, wielostronnego porozumienia'' - napisał na Twitterze w piątek minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif.

"Polityka Trumpa i dzisiejsza decyzja stanowią desperackie próby podważenia poważnego, wielostronnego porozumienia, złośliwie naruszając punkty 26, 28 i 29. JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action - porozumienie nuklearne z Iranem) nie podlega renegocjacjom: zamiast posługiwać się wymęczoną retoryką, USA muszą same się dostosować do pełnej ugody - tak jak Iran" - minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif napisał na Twitterze.

***

NIEMCY: Niemcy skonsultują się z Wielką Brytanią i Francją, by ustalić sposób postępowania w sprawie realizacji porozumienia nuklearnego z Iranem, poinformowała rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Niemiec po deklaracji Donalda Trumpa - podał w sobotę Reuters.

"Będziemy teraz konsultować się z naszymi europejskimi partnerami, aby znaleźć wspólną drogę", napisała rzeczniczka w ministerstwa spraw zagranicznych w e-mailu - podał Reuters. "Rząd federalny będzie kontynuował prowadzenie kampanii na rzecz pełnej realizacji porozumienia nuklearnego."