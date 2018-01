Dziś 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- W najbliższym Finale skupimy się na pozyskaniu wsparcia dla podstawowych oddziałów neonatologicznych – powiedział Jurek Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP - Wybór celu Finału to każdego roku najtrudniejsza decyzja, jaką musi podjąć Zarząd naszej Fundacji. Przez cały czas napływają do nas sygnały i informacje o tym, jakie są braki w szpitalach, jakie dziedziny medycyny wymagają pilnej interwencji. Piszą do nas lekarze, personel medyczny, autorytety w świecie medycyny, ale często także pacjenci i rodzice dzieci leczonych w szpitalach. Potrzeby są ogromne, a my, wybierając temat każdej zbiórki, musimy być pewni, że przy pomyślnym wyniku Finału uda nam się postawione cele zrealizować. A to nie jest łatwe – wszyscy zwłaszcza w ostatnich dniach widzimy, z jak wieloma bolączkami boryka się dziś cały system ochrony zdrowia w Polsce – dodaje Prezes Zarządu Fundacji.

Neonatologia była celem Finałów WOŚP już siedmiokrotnie. Jednak po raz ostatni ta dziedzina medycyna była kompleksowo wspierana przez Fundację WOŚP po 21. Finale (styczeń 2013 roku).

- Polska neonatologia zmienia się, co widzimy zarówno w opiniach specjalistów, jak i w sygnałach od rodziców najmniejszych pacjentów – mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Medycznych Fundacji WOŚP – Oddziały proszą nas często o zastępowanie urządzeń przekazanych kiedyś przez WOŚP, które się wyeksploatowały, sprzętem nowym i nowoczesnym. Ponadto w ostatnim czasie w Polsce rośnie liczba urodzeń. To oczywiście cieszy, ale uwypukla jednocześnie problem coraz częściej zdarzających się przypadków, kiedy na świat przychodzą dzieci, głównie wcześniaki, które od pierwszych chwil życia wymagają intensywnej opieki medycznej. Dawniej dzieci te, jeszcze przed urodzeniem, były diagnozowane, dzięki czemu mama była kierowana i rodziła na zaawansowanym oddziale noworodkowym. Dziś takie urodzenia zdarzają się często na oddziałach podstawowych, które – mimo, ze mają doskonałych lekarzy – nie posiadają odpowiedniego wyposażenia do natychmiastowego działania. Transport dzieci do wyspecjalizowanych ośrodków to ogromne ryzyko, którego wszyscy chcieliby uniknąć. Tym bardziej, że czas oczekiwania na specjalistyczny, neonatologiczny transport często także bywa długi. – dodała.

Na liście sztabów na stronie WOŚP wymieniono 1589 pozycji w kraju i 73 za granicą. Jest wśród nich sztab w Australii, Nowej Zelandii, na Ukrainie i Gibraltarze.

Na swoim profilu twitterowym Fundacja przypomina, jak wygląda wolontariusz: