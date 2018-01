Nadchodzi wichura. Fryderyka zabiła już na Zachodzie 3 osoby

W Holandii, gdzie wichura przewracała drzewa i spychała ciężarówki z szos, zanotowano co najmniej trzy ofiary śmiertelne, uderzone przewracanymi przez wiatr drzewami, bądź spadającymi gałęziami.

W mieście Emmerich w Nadrenii Północnej-Westfalii powalone przez wichurę drzewo zabiło 59-letniego mężczyznę na kempingu nad Renem. Z tego kraju związkowego docierają też informacje o obrażeniach wielu ludzi uderzonych przewracającymi się drzewami.

W Belgii zginęła kobieta, na której samochód spadło powalone przez wiatr drzewo. Kobieta jechała drogą prowadzącą przez las w rejonie na południe od Brukseli.

IMGW wydało ostrzeżenia pogodowe dla 12 województw, na terenie 7 z nich przewidywany jest m.in. silny wiatr, który w porywach może osiągnąć od 90 do110 km/h. W województwie dolnośląskim spodziewane są intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne. Trudne warunki mogą się utrzymać do piątku.

Dla całego obszaru województw - lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach od 90 km/h do 110 km/h. Wiatr wiał będzie z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje także na terenie części województw - śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wiatr będzie wiał z kierunku południowego, skręcającego w kierunku zachodnim. Miejscami spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru zostały wydane dla 8 województw - mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i opolskiego oraz dla części województw - kujawsko-pomorskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Na Mazowszu IMGW prognozuje "wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 50 km/h na północy i do 90 km/h na południu województwa. Wiatr z południa i południowego zachodu, w strefach opadów śniegu może powodować zawieje i zamiecie śnieżne".

Pierwszy stopień ostrzeżenia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Z kolei drugi stopień oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia.

Jak informowało IMGW, nad przeważającym obszarem Europy pogodę kształtują niże z ośrodkami nad Islandią, Danią, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Niżom tym towarzyszą fronty atmosferyczne. Jedynie południowo zachodnie rejony Europy są w zasięgu wyżu Azorskiego. Polska jest pod wpływem niżu znad Danii, w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód kraju frontu atmosferycznego. Z zachodu napływa polarna morska masa powietrza.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że w Karkonoszach obowiązuje 3 stopień zagrożenia lawinowego a w Tatrach i na Babiej Górze – 2 stopień (umiarkowany), natomiast w Bieszczadach – 1. stopień. RCB podała, że od 1 listopada Komenda Główna Policji odnotowała 27 przypadki zgonów z powodu wychłodzenia. Zaś Państwowa Straż Pożarna od 1 października odnotowała 34 zgonów w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.