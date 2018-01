Papież pomógł policjantce. Spadła z konia

W Peru papież będzie do niedzieli. Hasłem jego wizyty w tym kraju są słowa "Zjednoczeni w nadziei".

Media pokazują zdjęcia z Chile, gdzie papież Franciszek wysiadł z papamobile, by pomóc policjantce, która spadła z konia w trakcie przejazdu papieskiej kolumny w Iquique. Kiedy papież zobaczył, że kobieta spadła na ziemię tuż koło jego samochodu, poprosił, by się zatrzymać. Wysiadł i podszedł do funkcjonariuszki leżącej na ulicy. Karetka zabrała ją następnie do szpitala.

#Papa Francesco ferma la papamobile e scende dalla vettura per soccorrere una poliziotta caduta da cavallo. L'incidente durante la visita in Cile. Video https://t.co/yH8a9ubYZZ — Giornalettismo (@giornalettismo) 19 stycznia 2018

Na czwartek nie przewidziano żadnych oficjalnych spotkań z udziałem Franciszka. Po krótkiej ceremonii powitalnej na lotnisku przejechał do nuncjatury, gdzie zatrzymał się w trakcie swej pielgrzymki.

W piątek papież wygłosi przemówienie do przedstawicieli wszystkich władz Peru. Spotka się też z prezydentem Pedro Pablo Kuczynskim, który pod koniec grudnia dzięki kilku głosom w parlamencie uniknął usunięcia z urzędu po tym, gdy zarzucono mu niejasne związki z brazylijską firmą budowlaną Odebrecht, korumpującą polityków. Według komentatorów należy oczekiwać, iż w czasie oficjalnej ceremonii z udziałem władz zabrzmi mocny głos Franciszka w sprawie korupcji, którą piętnuje w wielu wystąpieniach.

Po tej uroczystości papież uda się do miasta Puerto Maldonado na spotkanie z ludnością Amazonii. Jej przedstawicielom wręczy swą ekologiczno-społeczną encyklikę "Laudato si" w lokalnych językach. Z nimi również zje obiad. Spotkanie to - jak się zauważa - będzie ważnym etapem w ramach przygotowań do synodu biskupów na temat Amazonii, jaki papież zwołał na przyszły rok.

Franciszek odwiedzi również ośrodek pomocy dla dzieci.

Sobotę papież spędzi w mieście Trujillo. Odprawi tam mszę na wybrzeżu i pojedzie papamobile do dzielnicy tego miasta Buenos Aires, dotkniętej w zeszłym roku powodzią.

W niedzielę, w ostatnim dniu wizyty w Limie papież będzie modlił się z 500 zakonnicami i odwiedzi katedrę. Na zakończenie wizyty odprawi mszę w bazie lotniczej. Według organizatorów weźmie w niej udział około 1,2 miliona osób.