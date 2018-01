Diecezja warszawsko-praska ma nowego biskupa!

- Chciałbym, by intencja służby dla zbawienia towarzyszyła mi, kapłanom i całemu ludowi Bożemu zawsze - powiedział podczas ingresu do praskiej katedry bp Romuald Kamiński.

Nowy biskup zwrócił uwagę, że z katedrą warszawsko-praską związany jest od połowy lat 80., kiedy towarzysząc kard. Józefowi Glempowi, modlił się przy "bardzo skromnym" bocznym ołtarzu Miłosierdzia Bożego. - Dziś to miejsce zgromadziło na modlitwie wielką rzeszę osób prawdziwe kochających Kościół św., chcących uprosić potrzebne łaski dla biskupa i całego Kościoła diecezjalnego - mówił.

Przypomniał, że to właśnie u św. Floriana miały miejsce początki w Warszawie i na całym Mazowszu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. A pierwszy pasterz nowej diecezji, bp Kazimierz Romaniuk, na zawołanie biskupie przyjął słowa: "Jesu, in Te confido" ("Jezu, ufam Tobie").

- Warto też wspomnieć, że ta świątynia dała początek serii świątyń zaprojektowanych przez architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Oraz że tutaj dziekanem i proboszczem praskim był bł. ks. Ignacy Kłopotowski, założyciel sióstr loretanek. Także strażacy obrali ją jako swoją katedrę - mówił biskup Kamiński. - Chciałbym, by intencja służby dla zbawienia towarzyszyła mi, kapłanom i całemu ludowi Bożemu zawsze.

Hierarcha przypomniał, że diecezja wchodzi w drugie 25-lecie. - Czas pokazał, że kolejny posłany do posług biskup może dziś z radością zaświadczyć wobec poprzedników na urzędzie biskupim, księży, osób konsekrowanych i ludu Bożego: dziękuję. Dziękuję za trud budowania i owoce waszej posługi - mówił nowy biskup.

Przypomniał, że życie Kościoła na tym terenie wplecione jest mocno w trudne dzieje ojczyzny, m.in. rzeź Pragi w 1794 roku. - To także jest wyznacznik wielu działań duszpasterskich - mówił. Zwrócił uwagę, że niedaleko stąd jest Olszynka Grochowska i czczona jest pamięć krwawej bitwy z lutego 1831 roku. Pobliska świątynia na pl. Szembeka nawiązuje do tamtych wydarzeń, a jednocześnie jest wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości. Podobnie jak parafia Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku oraz warszawska prowincja sióstr felicjanek MB Królowej Korony Polskiej również zaistniały z intencją podziękowania Bogu za dar oswobodzenia ojczyzny - dodał.

Swoje upamiętnienie znalazł również rok 1920, jako wyraz wdzięczności Bogu za odniesione zwycięstwo, w wybudowanych świątyniach wotywnych na Kamionku i Rembertowie, a także miejsca związane z upamiętnieniem cudu nad Wisłą w Ossowie, Kobyłce, Radzyminie.

Nowy biskup zwrócił uwagę, że diecezja warszawsko-praska jest "wyjątkowo bogata" w kult maryjny. - Jej pierwszą patronką jest przecież Matka Boża Zwycięska, która patronuje w kościele konkatedralnym na Kamionku i Rembertowie, czczona jako Loretańska przy ul. Ratuszowej i w sanktuarium w Loreto - mówił.

