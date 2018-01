Papież do Polaków: Nie lękajcie się mówić o Bogu, o sprawach wiary, o Kościele

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, uczestnicząc we Mszy Świętej, bądźcie uważnymi słuchaczami Bożego słowa. Niech ono was formuje i przemienia. Niech kształtuje życie waszych rodzin, a szczególnie inspiruje wychowanie dzieci i młodzieży. Bądźcie głosicielami tego Słowa, gdziekolwiek jesteście. Nie lękajcie się mówić o Bogu, o sprawach wiary, o Kościele. Umacniajcie się wzajemnie w wierze, trwając konsekwentnie w nauce Chrystusa. Z serca wam błogosławię.

Papieską audiencję streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, przyjrzyjmy się dzisiaj liturgii słowa, integralnej części Mszy Świętej. Gromadzimy się wszak na Eucharystii właśnie po to, by usłyszeć, co Bóg czyni dla nas i co pragnie nam powiedzieć. Pamiętajmy, że Pismo Święte, które czyta się w Kościele, jest słowem samego Boga, który przemawia do swojego ludu. Wsłuchujmy się w to słowo, aby następnie wprowadzać je w życie. O tej części liturgii mówi się jako o „stole”, który przygotowuje Pan, aby karmić nasze życie duchowe. Stół liturgii słowa jest niezwykle obfity. Doceńmy bogactwo trzyletniego cyklu niedzielnych czytań mszalnych i dwuletniego cyklu czytań dni powszednich. To wspaniała lektura, pokarm dla życia chrześcijańskiego. Pragnę przypomnieć znaczenie psalmu responsoryjnego, który pomaga nam w rozważeniu usłyszanych treści. Dobrze, aby psalm został dowartościowany przez śpiew, przynajmniej refrenu. Mając na uwadze rangę czytań, zaczerpniętych z Pisma Świętego, zawartych w lekcjonarzach, należy przypomnieć, że jest zabronione subiektywne zastępowanie ich dowolnymi tekstami, wziętymi z innych źródeł. Słowo Boga jest dla nas nieodzowną pomocą, abyśmy mogli pokonać trudności i próby naszej ziemskiej pielgrzymki. Nie wystarczy jednak słuchać. Pamiętając przypowieść o siewcy, trzeba ziarno Bożego słowa zasiać w sercu, by przyniosło właściwy plon. Dlatego zgodnie z napomnieniem świętego Jakuba apostoła: „Wprowadzajmy słowo w czyn, a nie bądźmy tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie” (por. Jk 1,22).

W dzisiejszej audiencji udział wzięli m.in. pielgrzymi z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła z Główczyc (diec. pelplińska); św. Pawła od Krzyża z Rawy Mazowieckiej oraz parafii św. Jakuba ap. z Głowna (diec. łowicka); Najświętszego Serca Pana Jezusa z Herbów, Ducha Świętego z Gliwic-Ostropy oraz Matki Bożej Królowej Pokoju z Tarnowskich Gór (diec. gliwicka); św. Erazma i Pankracego z Jeleniej Góry; Trójcy Przenajświętszej z Ciechanowca (diec. drohiczyńska); a także Zespół Pieśni i Tańca „Pilsko” z Żywca oraz Biuro podróży ITAKA z Opola.