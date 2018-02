Nie będzie go na konklawe. Kard. Vegliò kończy 80 lat

Kard. Antonio Maria Vegliò skończył 80 lat, co oznacza, że nie będzie go na najbliższym konklawe. Liczba kardynałów-elektorów spadła zatem do 119.

Antoni Maria Veglió urodził się 3 lutego 1938 r. w mieście Macerata Feltria w regionie Marche w środkowych Włoszech. Święcenia kapłańskie przyjął 18 marca 1962 r. w diecezji Pesaro. Przez pewien czas pracował duszpastersko w swej rodzinnej diecezji, po czym w 1968 r. wstąpił do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Pracował w papieskich przedstawicielstwa w Peru, na Filipinach i w Senegalu. Po powrocie do Watykanu był w latach 1980-84 współpracownikiem Rady Spraw Publicznych Kościoła (obecnie Sekcja ds. Stosunków z Państwami w Sekretariacie Stanu), po czym znów wyjechał do pracy w nuncjaturze apostolskiej w Wielkiej Brytanii. W 1985 r. Jan Paweł II mianował go pronuncjuszem apostolskim w Papui Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona oraz arcybiskupem tytularnym (sakrę przyjął 6 października tegoż roku). W 1989 r. abp Veglió został pronuncjuszem w Senegalu, Zielonym Przylądku i w Gwinei Bissau, do czego w miesiąc później doszedł urząd delegata apostolskiego w Mauretanii i pronuncjusza w Mali. W 1997 r. papież mianował go nuncjuszem apostolskim w Libanie i Kuwejcie oraz delegatem apostolskim na Półwyspie Arabskim. Na tym stanowisku zastała go nominacja papieska z 2001 r. na sekretarza Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, skąd w 2009 r. Benedykt XVI awansował go na przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. 18 lutego 2012 roku ten sam papież włączył go do Kolegium Kardynalskiego. Antoni Maria Veglió przeszedł na emeryturę 1 stycznia 2017 roku.

Do 6 czerwca 80 lat ukończy kolejnych 5 kardynałów: Włosi Paolo Romeo i Francesco Coccopalmerio, Portugalczyk - Manuel Monteiro de Castro, Wietnamczyk Pierre (Phêrô) Nguyễn Văn Nhơn oraz 6 czerwca kolejny Włoch – Angelo Amato. Tym samym kardynałów-elektorów będzie wówczas 114.