Ile orientacyjnie może kosztować wyjazd na ŚDM? Co będzie zawierał tzw. polski pakiet pielgrzyma?

Gdzie w Panamie Polacy będą mogli uzyskać pomoc i spotkać rodaków podczas ŚDM? To niektóre spośród pytań, na które odpowiadali gospodarze 15. Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które w ostatnich dniach zgromadziło w Warszawie duszpasterzy młodzieży z całej Polski.

Przygotowania do ŚDM w Panamie, to - oprócz Synodu Biskupów - drugi temat XV Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które w dn. 2-4 lutego 2018 r. odbywało się w Warszawie. W niedzielę, uczestnicy zlotu - duszpasterze i świeccy młodzi ludzie, zaangażowani w duszpasterstwo młodzieży w swoich diecezjach - rozmawiali o przygotowaniach Polaków do ŚDM, które za niespełna rok odbędą się w Panamie. Zapoznali się też z ustaleniami, jakie Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM wypracowało w porozumieniu m.in. z Komitetem Organizacyjnym ŚDM w Panamie. W rozmowie z KAI ks. Emil Parafiniuk, dyrektor KBO ŚDM, podsumował przygotowania do udziału w przyszłorocznym spotkaniu.

Światowe Dni Młodzieży w Panamie poprzedzą Dni w Diecezjach, które odbędą się w dniach 17-21 stycznia 2019 r. na terenie wszystkich panamskich diecezji (oprócz stołecznej), a także w Kostaryce i Nikaragui. Dla Polaków KBO ŚDM zarezerwowało miejsca w czterech diecezjach: Chitré, Colon Kuna-Yala, Penonomé oraz prałaturze Bocas del Toro. W sumie ok. 2,5 tys. miejsc, choć liczba ta może zostać zwiększona, jeśli zainteresowanych będzie więcej.

Szacunkowy koszt udziału w ŚDM wraz z podróżą to ok. 8,5 tys. zł. "KBO ŚDM prowadzi rozmowy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, które prawdopodobnie bardzo wspomogą przelot Polaków do Panamy" - mówi ks. Parafiniuk. Do końca lutego powinny się ukonstytuować grupy, które chciałyby skorzystać ze wspólnego przejazdu.

Według wstępnych szacunków, Polska, skąd do Panamy może wybrać się ok. 2,5 - 3 tys. osób, będzie najliczniej reprezentowanym narodem Europy podczas przyszłorocznych ŚDM. Wśród Polaków znajdą się też wolontariusze - dwoje z nich, którzy zostali wybrani podczas kilkuetapowej rekrutacji - poleci do Panamy już 15 marca by dołączyć do grona wolontariuszy długoterminowych z całego świata, przy panamskim Komitecie Organizacyjnym. Kandydaci do wolontariatu krótkoterminowego będą rejestrować się najpierw w Krajowym Biurze Organizacyjnym ŚDM, a następnie w panamskim systemie elektronicznym. Jak wyjaśnia ks. Parafiniuk, liczba wolontariuszy krótkoterminowych z Polski nie została jeszcze doprecyzowana przez stronę panamską. Nie wiadomo też kiedy dokładnie zostanie uruchomiony system rejestracyjny. Zgodnie z tradycją, pierwszym pielgrzymem, który za jego pośrednictwem zgłosi swój udział w spotkaniu, będzie Ojciec Święty Franciszek.

Tak, jak w poprzednich edycjach ŚDM, Polacy będą mogli wykupić dodatkowo polski pakiet, zawierający kapelusz, frotkę, koszulkę i polską flagę. Koszt pakietu polskiego, dzięki któremu w tłumie pielgrzymów łatwo będzie można rozpoznać polskich pielgrzymów, to ok. 100 zł.

Z myślą o Polakach, którzy mogą potrzebować w Panamie pomocy, rady lub będą chcieli zasięgnąć informacji o udziale rodaków w ŚDM, powstaje też polska kwatera. Będzie ona zlokalizowana przy kościele Nuestra Señora del Carmen, w centralnej i dobrze skomunikowanej części miasta.

1 grudnia 2018 r. na Jasnej Górze odbędzie się też ogólnopolskie rozesłanie młodzieży, wybierającej się na ŚDM w Panamie.

15. Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży odbyło się w Warszawie w dn. 2-4 lutego. Wzięło w nim udział ok. 200 osób: duszpasterzy i młodzieży z 40 polskich diecezji, a także przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Marek Solarczyk, asystent generalny KSM ks. Andrzej Lubowicki i moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek. Gospodarzem spotkania była archidiecezja warszawska.

"Bardzo dziękuję archidiecezji warszawskiej i miastu Warszawa, za gościnę i serdeczne przyjęcie. To był cenny czas wymieniania doświadczeń i budowania wspólnoty. Mieliśmy okazję wspólnie podjąć refleksję nt. Synodu Biskupów i wyzwania, jakim są Światowe Dni Młodzieży" - mówi ks. Parafiniuk.

Kolejne 16. Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży odbędzie się w Opolu w połowie listopada br.