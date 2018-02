Prezydent podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji ustawy o IPN

Prezydent.pl Oświadczenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy



Prezydent: Nowela ustawy o IPN dotyczy niezwykle bolesnej, delikatnej kwestii związanej z martyrologią narodu polskiego, w czasie II wojny światowej zginęło 6 mln obywateli polskich, wśród których było ok 3 mln obywateli polskich narodowości żydowskiej. Nowela o IPN to nie jest ustawa nowa, prowadziłem rozmowy na jej temat już przeszło rok temu, także w Izraelu; było oczekiwanie, że przepisy nie będą blokowały działalności artystycznej i naukowej; takie wyłączenie zostało wprowadzone. Jestem skłonny przychylić się do tego, aby wątpliwości zostały rozstrzygnięte, nie chciałbym, aby ocaleni mieli wątpliwości, czy mogą głosić swe świadectwo, ale nie chciałbym też, aby Polacy byli pomawiani o udział w Holokauście. Polska i Polacy nie brali udziału w przemyśle Zagłady, w sensie instytucjonalnym przeciwdziałaliśmy temu, starając się pomóc współobywatelom narodowości żydowskiej. Podjąłem decyzję, że podpisuję nowelizację ustawy o IPN i przepisy art. 55 a wejdą w życie, jednocześnie zdecydowałem, że skieruję tę ustawę w trybie następczym do TK.