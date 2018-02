Franciszek: Nasze święte życie egzegezą Ewangelii

Na wstępie Franciszek zauważył, że słowa Ewangelii stanowią światło do zrozumienia sensu poprzedzających ją tekstów biblijnych, a szereg znaków wskazuje, że zgromadzenie wiernych rozpoznaje w nich obecność Chrystusa kierującego do niego dobrą nowinę. „Zatem we Mszy świętej nie czytamy Ewangelii, aby wiedzieć, jak potoczyły się sprawy, ale abyśmy uświadomili sobie, że to, co Jezus kiedyś uczynił i powiedział, nadal czyni i mówi teraz również dla nas” – podkreślił papież.

Ojciec Święty dodał, że słowo Chrystusa wymaga od nas odpowiedzi. Pomaga w tym homilia, która nie jest przemówieniem okolicznościowym, ani też konferencją lub wykładem, ale „podjęciem już podjętego dialogu Pana ze swoim ludem”, aby znalazł on swoje wypełnienie w życiu. „Autentyczną egzegezą Ewangelii jest nasze święte życie! Słowo Pana kończy swój bieg, stając się w nas ciałem, przekładając się na uczynki, tak jak się to stało w Maryi i świętych” – powiedział Franciszek.

Papież zachęcił kaznodziejów, aby właściwie przygotowali się do swego zadania, a także wiernych, aby życzliwie przyjmowali głoszone przez nich słowo.