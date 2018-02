Chłopiec z zespołem Downa twarzą marki Gerber w roku 2018

Roczny chłopiec z zespołem Downa Lucas Warren został twarzą marki Gerber w roku 2018. Wybrano go spośród ponad 140 tysięcy maluchów, zgłoszonych do konkursu.

Lucas ma roczek, pochodzi z Dalton w amerykańskim stanie Georgia. Jest pierwszym dzieckiem z zespołem Downa, które wygrało konkurs Gerbera w całej jego 90-letniej historii. Jego rodzina otrzyma za to 50 tysięcy dolarów. Wizerunek malucha będzie wykorzystywany przez cały bieżący rok w kampaniach reklamowych.

- Mamy nadzieję, że wpłynie to na wszystkich, zwróci uwagę na potrzeby społeczności osób specjalnej troski i pomoże im być akceptowanymi i pozbawionymi ograniczeń. One mają potencjał, by zmieniać świat, tak jak wszyscy inni - stwierdził ojciec Lucasa, Jason Warren.

- Może on i ma zespół Downa, ale zawsze jest przede wszystkim Lucasem - dodała jego matka Cortney Warren.

W niektórych krajach wszystkie bądź prawie wszystkie dzieci z zespołem Downa są zabijane przez urodzeniem. Na Islandii wskaźnik ten wynosi 100 proc., w Danii - 98 proc.