Kościół na olimpiadzie w Pjongczangu

Przez cały czas w wiosce olimpijskiej przebywać będzie ks. Francis Lim Eui-june, dyrektor wydziału duszpasterstwa młodzieży w archidiecezji seulskiej.

W opiekę duszpasterską włącza się także diecezja Chuncheon, na której terenie znajdują się obiekty olimpijskie w Pjongczangu i Gangneungu. W parafiach znajdujących się w pobliżu tych obiektów rozdawane będą ulotki w języku angielskim z informacją o godzinach Mszy św., a także ulotki w ośmiu językach z informacjami o Kościele katolickim w Korei, przygotowane przez tamtejszą konferencję episkopatu.

Już w 2014 r., po ogłoszeniu, że igrzyska odbędą się w Pjongczangu ordynariusz diecezji Chuncheon bp Lucas Kim Un-hoe wezwał wiernych do udziału w tym sportowym wydarzeniu. W 2016 r. diecezja rozpoczęła modlitwy w intencji pomyślnego przebiegu igrzysk. W modlitwie wiernych w czasie niedzielnych Mszy znajdowała się skierowana do Boga prośba o to, by to wielkie święto było przeżywane w duchu sportowym i przyniosło pokój na świecie.