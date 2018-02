Polscy księża wygrali mistrzostwa Europy

Sukces reprezentacji Polski księży nie jest pierwszym w historii. W ciągu ostatnich 15 lat tryumfowali kilka razy, w tym zdobywając tytuł mistrza w 2014 roku, jednak w ostatnich latach się nie udawało. Aż do teraz.

- Chłopaki grali świetne mecze, które były pełne silnych emocji. Przeciwnicy nie byli łatwi i różnie mogło się skończyć. Szczególnie Portugalia, z którą przyszło grać finał była bardzo trudnym przeciwnikiem - mówi ks. Emil Kancir z archidiecezji lubelskiej od lat grający w reprezentacji Polski księży. W tym roku na mistrzostwa nie pojechał z powodu problemów zdrowotnych, jednak z zapartym tchem śledził losy rozgrywek.

W reprezentacji Polski księży grają głównie kapłani z diecezji zamojsko-lubaczowskiej i kieleckiej, ale są także księża z innych diecezji.

- Jakoś tak wychodzi, że w skład reprezentacji wchodzą głównie księża ze wschodnich diecezji Polski, te diecezje też zwykle odnoszą sukcesy podczas mistrzostw Polski, kiedy to kompletowana jest reprezentacja Polski. Nie wiem z czego to wynika. Może jakoś łatwiej nam się skrzyknąć by potrenować, a może powodem takiego stanu rzeczy jest to, że we wschodnich i południowych diecezjach Polski księży jest zwyczajnie więcej i łatwiej pogodzić duszpasterstwo z piłką - zastanawia się ks.Emil.

W meczach grupowych nasi księża odnieśli komplet zwycięstw, nie tracąc bramki: Wyniki: Polska - Białoruś 6:0 (Bramki: Marcin Olszewski, Paweł Derylak, Tomasz Winogrodzki 2, Maciej Lewandowski 2). Polska - Czechy 9:0 (Edward Giemza 2, Krzysztof Sosnowski 2, Marcin Olszewski, Tomasz Winogrodzki, Mateusz Jędrocha, Paweł Derylak, ojciec Ezechiel), Polska – Austria 2:0 (Edward Giemza i Tomasz Winogrodzki).

W ćwierćfinale Reprezentacja Polski Księży pokonała zaś Chorwację 3:1 (Edward Giemza, Tomasz Winogrodzki i Maciej Lewandowski).

12 Mistrzostwa Europy księży w halowej piłce nożnej rozegrano we włoskiej Brescii.