Tysiąc Polaków zadeklarowało udział w ŚDM w Panamie

Był on gościem diecezjalnego spotkania duszpasterzy młodzieży, które odbyło się w Duszpasterstwie Akademickim w Radomiu.

- Deklaracje dotyczą tych osób, które skorzystają ze wspólnego wyjazdu. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Będą trzy 12-godzinne loty Dreamlinerem - 13,14,15 lub 14,15,16 stycznia. Czarterowe loty to same korzyści: możliwość zmiany nazwiska w ostatniej chwili, brak przesiadek, cała grupa leci razem i pewność, że lot nie zostanie anulowany. Dlatego stawiamy na polskiego przewoźnika - przekonywał ks. Parafiniuk. Szacunkowy koszt udziału w ŚDM wraz z podróżą to ok. 8,5 tys. zł.

Do końca lutego trzeba wpłacić zaliczki i zadeklarować wyjazd. Dla Polaków zarezerwowało miejsca w czterech diecezjach: Chitré, Colon Kuna-Yala, Penonomé oraz prałaturze Bocas del Toro.

Z diecezji radomskiej na razie zadeklarowało wyjazd 12 osób. Wśród nich Przemysław Prokopczyk i Klaudia Kołodziejczyk. - Jestem pod wrażeniem spotkania w Krakowie. Wówczas przyrzekłem sobie, że wybiorę się na następne tego typu spotkanie, niezależnie, gdzie się odbędzie. Panama jest daleko, ale nie zniechęca mnie to - powiedział radomianin. - Po Krakowie bardzo spodobała mi się atmosfera takich spotkań i dlatego chcę je kontynuować - dodała Klaudia Kołodziejczyk.

Ks. Grzegorz Łabądź z parafii św. Andrzeja w Suchedniowie apeluje, by nie zrażać się kosztami związanymi z podróżą do Panamy. - Nie martwmy się tym, że brakuje nam środków. Najważniejsze, że jest pragnienie, by tam się udać, by przeżyć wyjątkowe chwile. Z takim nastawieniem łatwiej będzie zebrać potrzebne fundusze - powiedział ks. Łabądź.

Diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Mariusz Wilk zwrócił uwagę, że spotkanie w Krakowie pokazało, że jest bardzo dużo osób i instytucji, które chcą inwestować w młodych ludzi i widzą w tym sens. - To jest przyszłość nie tylko Kościoła, ale przyszłość świata. Z konkretną pomocą zgłosiła się już radomska restauracja La Melisa. Każda złotówka od lunchu jest przeznaczana na wyjazd młodych na ŚDM - powiedział ks. Wilk.

Światowe Dni Młodzieży w Panamie poprzedzą Dni w Diecezjach, które odbędą się w dniach 17-21 stycznia 2019 r. na terenie wszystkich panamskich diecezji (oprócz stołecznej), a także w Kostaryce i Nikaragui.

Z myślą o Polakach, którzy mogą potrzebować w Panamie pomocy, rady lub będą chcieli zasięgnąć informacji o udziale rodaków w ŚDM, powstaje też polska kwatera. Będzie ona zlokalizowana przy kościele Nuestra Señora del Carmen, w centralnej i dobrze skomunikowanej części miasta.