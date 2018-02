Przywódcy anglikańscy popierają apel Papieża

W swoim apelu Franciszek zachęcił bowiem także niekatolickich i niechrześcijańskich braci i siostry, by wzięli udział w tej inicjatywie w sposób, który uważają za najbardziej odpowiedni.

"Nasz niebieski Ojciec zawsze słucha swoich dzieci, które wołają do Niego z bólem i udręką. "On leczy ludzi ze złamanym sercem i opatruje ich rany" (Ps 147, 3). Papież podkreślił, że zwraca się z tym serdecznym apelem do każdego indywidualnie, aby usłyszał to wołanie w swoim sercu i zapytał siebie: "co mogę zrobić dla pokoju?". Sekretarz Generalny Wspólnoty Anglikańskiej, dr Josiah Idowu-Fearon popierając papieskie wezwanie do modlitwy i postu, powiedział: „Konflikty nadal niszczą życie milionów ludzi. Wspierając naszych braci i siostry w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym, dołączam do Papieża Franciszka, wzywając Kościoły anglikańskie do modlitwy i postu w intencji pokoju w piątek, 23 lutego".