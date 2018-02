Wchodzi w życie nowe prawo: w które dni 2018 r. sklepy będą zamknięte?

Nowe prawo zakazujące handlu w niektóre niedziele wchodzi w życie od 1 marca. Jeśli do tego dodamy wcześniej obowiązujące przepisy zakazujące handlu w najważniejsze święta w ciągu roku, okazuje się, że "handlowy" kalendarz będzie w tym roku dość skomplikowany. Co do zasady pracownicy sektora handlowego pójdą do pracy w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Ale od tej reguły są wyjątki...

Oto wykaz dni, w które w 2018 r. obowiązywał będzie zakaz handlu:

Marzec: 11, 18.

Kwiecień: 1(niedziela wielkanocna), 2 (poniedziałek wielkanocny), 8, 15, 22.

Maj: 1 maja (wtorek - święto pracy), 3 maja (czwartek - NMP Królowej Polski i Konstytucji 3-maja), 13, 20 (Zesłanie Ducha Świętego), 31 (czwartek - Boże Ciało).

Czerwiec: 10, 17.

Lipiec: 8, 15, 22.

Sierpień: 12, 15 (środa, Wniebowzięcie NMP), 20.

Wrzesień: 9, 16, 23.

Październik: 14, 21.

Listopad: 1 (Wszystkich Świętych - czwartek), 11, 18.

Grudzień: 9, 24 (Wigilia - handel do godziny 14), 25 (Boże Narodzenie - wtorek), 26 (Boże Narodzenie - środa),