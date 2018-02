Izrael: Władze wstrzymują plany opodatkowania kościelnych nieruchomości

Burmistrz Jerozolimy Nir Barkat wstrzymał we wtorek plan obciążenia wspólnot chrześcijańskich podatkiem od nieruchomości. Wezwał jednocześnie przedstawicieli Kościołów do otwarcia zamkniętej od niedzieli Bazyliki Grobu Pańskiego. Czekamy na pozytywny sygnał ze strony władz Izraela i wtedy ponownie otworzymy świątynię – mówił z kolei Radiu Watykańskiemu kustosz Ziemi Świętej.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oraz burmistrz Jerozolimy tworzą specjalny zespół, by "opracować rozwiązanie" sporu dotyczącego opodatkowania nieruchomości wspólnot chrześcijańskich - podano w oświadczeniu kancelarii szefa rządu. "W rezultacie władze Jerozolimy wstrzymują działania związane z windykacją, które podjęto w ostatnich tygodniach" - dodano w dokumencie. Zespół ma składać się z przedstawicieli miasta oraz ministerstw: finansów, spraw zagranicznych oraz spraw wewnętrznych. Jego zadaniem będzie negocjowanie z przedstawicielami Kościołów

Barkat zaznaczył we wtorek, że plan opodatkowania dotyczy tylko komercyjnej działalności Kościołów. Podkreślił, iż jest to "zgodne z praktykami na całym świecie". "Zamiast skierować tę sprawę do sądów, (przedstawiciele Kościołów) zdecydowali się zamknąć bazylikę. Nie ma powodu, aby to robić, więc rekomenduję otwarcie drzwi" - powiedział Barkat. Zdaniem burmistrza "nikt nie jest zadowolony z obecnej sytuacji". Przedstawiciele Kościołów zarzucają izraelskim władzom brak konsultacji w sprawie opodatkowania, podkreślając, że o planach dowiedzieli się z mediów. Ich zdaniem projekt izraelskich władz naruszy wieloletnie porozumienie dotyczące bazyliki.

Władze Jerozolimy planują obciążenie wspólnot chrześcijańskich podatkiem od nieruchomości, z którego historycznie Kościoły były zwolnione. Na poczet niezapłaconych podatków miałoby być zajmowane mienie kościelne, nieruchomości i rachunki bankowe. Na znak protestu przeciw tym planom przedstawicie Kościołów w Jerozolimie zamknęli w niedzielę Bazylikę Grobu Pańskiego. Na krok ten zdecydowali się reprezentanci trzech wspólnot opiekujących się świątynią: kustosz Ziemi Świętej franciszkanin ojciec Francesco Patton, zwierzchnik prawosławnego patriarchatu Jerozolimy Teofil III i patriarcha Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Nurhan Manugian.

Po ogłoszeniu protestu przez opiekunów Bazyliki ministerialna komisja Knesetu odłożyła do następnego tygodnia zaplanowaną na niedzielę debatę na temat ustawy w tej sprawie. Ustawa ta pozwoliłaby państwu na wywłaszczenie w Jerozolimie gruntów sprzedanych od 2010 roku przez Kościoły anonimowym nabywcom. Zdaniem inicjatorki ustawy, Rachel Azarii, deputowanej z centrowej partii My Wszyscy, te niejasne akty sprzedaży pozbawiły tysiące mieszkańców Jerozolimy pewności co do warunków ich zamieszkania. Oficjalnie celem ustawy ma być ochrona właścicieli mieszkań przed ewentualną możliwością nieprzedłużenia dzierżawy gruntów.

Kościoły należą do największych posiadaczy gruntów w mieście i ich jerozolimscy zwierzchnicy twierdzą, że ustawa utrudni im znalezienie nabywców na posiadane przez nich grunty.

Bazylika Grobu Pańskiego to jedno z najświętszych miejsc chrześcijaństwa. Wyznawcy tej religii wierzą, że w tym miejscu Chrystus został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Położona w Dzielnicy Chrześcijańskiej na jerozolimskim Starym Mieście bazylika jest jednym z głównych celów turystów i pielgrzymów odwiedzających Izrael.

Tymczasem Radio Watykańskie cytuje dzisiaj kustosza Ziemi Świętej, o. Francesco Pattona.

Bazylika Grobu Pańskiego nie może być zamknięta w nieskończoność. Czekamy na pozytywny sygnał ze strony władz Izraela i wtedy ponownie otworzymy świątynię – powiedział kustosz Ziemi Świętej, reagując w ten sposób na rozgoryczenie pielgrzymów, którzy od kilku dni nie mogą nawiedzić tego najważniejszego dla chrześcijan miejsca kultu.

Bazylika została zamknięta decyzją zwierzchników głównych wspólnot chrześcijańskich w Jerozolimie na znak protestu przeciwko naruszaniu ich praw przez izraelskie władze. Chodzi tu o nałożenie na Kościoły podatku od nieruchomości oraz o projekt nowego prawa, które przewiduje możliwość konfiskaty należących do chrześcijan terenów.

Franciszkański kustosz Ziemi Świętej zapewnił, że modlitwa w Bazylice Grobu Pańskiego trwa nadal w dzień i w nocy. To wyjątkowe zamknięcie świątyni dla pielgrzymów i turystów ma skłonić władze Izraela do zastanowienia – powiedział o. Francesco Patton.

„Zdaliśmy sobie sprawę, że nikt nas nie słucha i dlatego zostaliśmy zmuszeni do wyciągnięcia konsekwencji i do takiej formy protestu, z powodu której osobiście bardzo ubolewam. To ostatnia rzecz, którą jako Kustosz chciałbym zrobić: zamknąć to najważniejsze na świecie chrześcijańskie sanktuarium. Ale w tym sanktuarium nasze Kościoły się jednoczą i w ten sposób pokazujemy, że ten gest jest wspólnym protestem. Trzeba jasno powiedzieć, że my w żadnym wypadku nie dążymy do konfliktu z izraelskim państwem. Nie takie są nasze intencje. Mamy przecież dobre relacje i zawsze staramy się współpracować. Bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby udało się zasiąść do stołu i poważnie porozmawiać o tych sprawach. Czekamy tylko na sygnał, na przejaw woli rozwiązania tych problemów, a wtedy podejmiemy decyzję o ponownym otwarciu Bazyliki” – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Patton.