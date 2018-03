Kard. Müller krytyczny wobec Komunii dla współmałżonków niekatolickich

Kard. Gerhard Ludwig Müller skrytykował podjętą niedawno przez większość Episkopatu Niemiec decyzję o dopuszczeniu w wyjątkowych przypadkach do Komunii św. współmałżonków niekatolickich.

W wywiadzie dla najnowszego numeru katolickiego tygodnika niemieckiego „Die Tagespost” były prefekt Kongregacji Nauki Wiary sugeruje, że w tym względzie Konferencja Biskupów Niemieckich przekroczyła swoje kompetencje. Sformułowanie „w pojedynczych przypadkach” kard. Müller określił jako „retoryczną sztuczkę”.

Ponadto, według byłego szefa Kongregacji Nauki Wiary, „niewłaściwy” jest argument „głębokiej duchowej potrzeby” ze strony niekatolickich współmałżonków. Kard. Müller zwrócił uwagę, że wyjątki, o których mówi Kodeks prawa kanonicznego, odnoszą się do sytuacji wyjątkowego zagrożenia, w której idzie o wieczne zbawienie osoby, np. w obliczu śmierci. Małżeństwo mieszane nie jest taką sytuacją i dlatego przepis kodeksu nie może mieć tu zastosowania. Wreszcie ten, kto podziela wiarę w Eucharystię jako warunek Komunii, musi odrzucić sprzeczne z tym nauczanie wspólnot niekatolickich, poddaje pod rozwagę kard. Müller.

Jednocześnie były prefekt Kongregacji ostrzegł przed „zbyt łatwym” traktowaniem zasad teologicznych w nieopublikowanych jeszcze wskazaniach dla duszpasterzy. W przeciwnym razie bowiem nie będzie można się dziwić, „kiedy będą wyciągane inne, niechciane wnioski”. Postępy ekumeniczne są „pożądane i konieczne”, nie mogą jednak „iść w kierunku protestantyzacji Kościoła katolickiego”.

W wywiadzie dla „Die Tagespost” kard. Müller odniósł się też negatywnie do propozycji błogosławienia par homoseksualnych. Choć zostałoby to skrytykowane jako „bluźniercza arogancja” wobec ludzi o skłonnościach homoseksualnych, to jednak „jeśli homoseksualizm jest sprzeczny z wolą Bożą, nikt nie może się domagać błogosławieństwa dla niego”. Według kard. Müllera „pomoc duszpasterska wygląda inaczej i tylko wówczas służy pokojowi duszy, gdy pozostaje na gruncie prawdy”.

W ramach wiosennego zebrania 19-22 lutego w Ingolstadt Konferencja Biskupów Niemieckich „po intensywnej debacie” opowiedziała się za możliwością udzielania „w indywidualnych przypadkach” Komunii św. małżonkowi protestanckiemu żyjącemu w sakramentalnym małżeństwie pod warunkiem, że „potwierdza wiarę katolicką dotyczącą Eucharystii”.