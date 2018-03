Franciszek wśród zaskoczonych więźniarek z dziećmi

Obecnie przebywa w nim pięć matek w wieku 25-30 lat. Są wśród nich m.in. Egipcjanka i Włoszka oraz Cyganki. Franciszek rozmawiał zarówno z osadzonymi, jak i niosącymi im pomoc wolontariuszami.

„Dom Ledy” leży w rzymskiej dzielnicy EUR i jest placówką wyjątkową, ponieważ wcześniej budynek ten należał do mafii. Po zarekwirowaniu go przestępcom włoskie władze przekazały go organizacji niosącej pomoc kobietom osadzonym we włoskich zakładach karnych i stał się on miejscem schronienia dla matek z dziećmi. Swą nazwę placówka zawdzięcza włoskiej wolontariuszce - Ledzie Colombini, która przez kilkadziesiąt lat niosła pomoc kobietom odsiadującym różne wyroki w rzymskich więzieniach. Na odbywanie kary w „Domu Ledy” otrzymują one zgodę włoskiego sądu.