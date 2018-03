Kobieta w centrum obrad Komisji ds. Ameryki Łacińskiej

„Kobieta fundamentem Kościoła i społeczeństwa Ameryki Łacińskiej” – to temat trwającego w Watykanie zebrania plenarnego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Współbrzmi on ze słowami Franciszka skierowanymi do biskupów tego kontynentu w czasie pielgrzymki do Kolumbii, gdzie stwierdził, że nadzieja w Ameryce Łacińskiej ma kobiece oblicze.

O rozpoczętych obradach Komisji w wywiadzie dla Radia Watykańskiego mówi jej wiceprzewodniczący prof. Guzmán Carriquiry Lecour: „To Ojciec Święty wybiera temat naszych zebrań plenarnych. W ten sposób wskazuje nam na największe wyzwania przed jakimi stoi Kościół w Ameryce Łacińskiej. Poprzednim razem skupiliśmy się na pobożności ludowej, bez której nie da się myśleć o wkładzie katolików świeckich w życie publiczne tamtejszych narodów. Natomiast dla tego zebrania Papież wyznaczył temat dotyczący roli kobiety dla Kościoła i dla tamtejszego społeczeństwa. Aby można było go zgłębić nie wystarczy, aby spotkali się tylko kardynałowie i biskupi, którzy są członkami i doradcami naszej Komisji. Dlatego Ojciec Święty zezwolił, aby wyjątkowo zaprosić na obrady także 15 kobiet, znanych osobistości Ameryki Łacińskiej, których obecność bez wątpienia ubogaci dyskusje i nasze prace”.

Wiceprzewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej zaznaczył także, iż w czasie obrad zostaną poruszone 4 tematy: o wkładzie i przeszkodach w procesie promocji kobiet w Ameryce Łacińskiej; o kobietach, które wniosły szczególny wkład w tamtejszą kulturę; o obecności Maryi w historii i kulturze tamtego kontynentu oraz o spojrzeniu na kobiety w świetle Trójcy Świętej i Kościoła. Obradom będą towarzyszyły także dyskusje panelowe.