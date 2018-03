Prezydent: Źle się stało, że nowela ustawy o IPN została przyjęta w takim momencie

"Ale to naturalne, że żądamy respektowania prawdy historycznej, w tym uczciwej terminologii. to jest dbanie o polską racje stanu. Po to nas wybrano" - dodał.

Prezydent nazywa fake newsami informacje, że on i premier Mateusz Morawiecki nie będą wpuszczani do białego Domu. "Administracja amerykańska oficjalnie i nieoficjalnie dementuje te plotki" - powiedział.

Na pytanie, czy rozmawiał z Amerykanami o noweli ustawy o IPN Andrzej Duda odpowiedział: "Nie. Nie poruszył tej kwestii ani prezydent Donald Trump w czasie naszych rozmów w Warszawie, ani sekretarz stanu Rex Tillerson podczas naszego niedawnego spotkania w Belwederze". W dalszej części rozmowy dodał, że "byłby szczerze zdziwiony, gdyby nasze strategiczne relacje ze stanami Zjednoczonymi uległy pogorszeniu w związku z jednym przepisem".

Andrzej duda mówi także, że w przypadku noweli ustawy o IPN nie rozważał weta. "To nie wrzawa decyduje, czy dana ustawę podpisuje czy nie. Decydują powody merytoryczne" - podkreślił.