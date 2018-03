Rachunki za gaz pójdą w dół

Ludzie używający gazu w gospodarstwach domowych jedynie do podgrzewania posiłków, tzw. kuchenkowicze, zaoszczędzą na rachunkach 2,5 proc., zaś ci którzy używają gazu do ogrzewania domów - od 1,7 do 2 proc. - przekonuje wiceprezes ds. handlowych PGNiG Maciej Woźniak. Dla osób ogrzewających gazem domy obniżka może wynieść ok. 190 zł rocznie.