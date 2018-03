Franciszek do młodych: Mówcie szczerze o waszych problemach

Już na wstępie Ojciec Święty zauważył, że do Watykanu przybyli nie tylko młodzi katolicy i chrześcijanie, ale także osoby niewierzące, bo ich wkład jest niezbędny. Papież przypomniał, że Pismo Święte przypomina nam, iż Bóg niejednokrotnie mówił przez ludzi młodych, jak na przykład Samuela, Dawida czy Daniela.

Franciszek zaapelował o traktowanie młodzieży poważnie, bowiem zbyt często rozmawia się o niej nie zasięgnąwszy jej opinii. „Wydaje mi się, że jesteśmy otoczeni kulturą, która choć z jednej strony ubóstwia młodość, starając się by nigdy nie minęła, to z drugiej wyklucza wielu ludzi młodych z możliwości czynnego kształtowania świata (...) Często jesteście marginalizowani ze zwykłego życia publicznego i musicie żebrać o pracę, która nie zapewnia wam przyszłości (...) Zbyt często jesteście pozostawiani sami sobie” – zauważył Ojciec Święty.

Papież zaznaczył, że w Kościele tak być nie powinno. „To spotkanie przedsynodalne pragnie być znakiem czegoś wspaniałego: woli Kościoła, by wysłuchać wszystkich ludzi młodych, nikogo nie wykluczając” – stwierdził Franciszek.

Ojciec Święty przypomniał, że październikowy Synod zamierza dopomóc młodym w rozeznawaniu powołania, to znaczy, „rozpoznać i przyjąć wezwanie do miłości i do życia w pełni”. Podkreślił, że Bóg kocha każdego człowieka. Wskazał, że będzie to także apel skierowany do Kościoła, aby odkrył na nowo dynamikę młodzieńczą. Nawiązując do odpowiedzi na pytania ankiety przedsynodalnej Franciszek przypomniał wyzwania przed jakimi staje współczesna młodzież, w tym dezorientację a także uzależnienia od alkoholu, narkotyków, seksualność przeżywana w sposób konsumpcyjny. Papież zaznaczył, że także w Kościele trzeba uczyć się nowych sposobów obecności i bliskości, wysłuchania młodych, służenia im radą. Podkreślił stałą aktualność Orędzia dla młodzieży Soboru Watykańskiego II. „Jest to także dzisiaj bodziec do walki z wszelkim egoizmem i do odważnego budowania lepszego świata. Jest to zaproszenie do poszukiwania nowych ścieżek i przemierzania ich z odwagą i ufnością, wpatrując się w Jezusa i otwierając się na Ducha Świętego, aby odmłodzić oblicze Kościoła. Bo to w Jezusie i w Duchu Świętym Kościół odnajduje siłę, aby stale się odnawiać, dokonując przeglądu życia co do swego sposobu istnienia, prosząc o przebaczenie za swoje słabości i niedoskonałości, nie szczędząc energii, aby angażować się w służbę wszystkim, pragnąc jedynie być wiernym misji, jaką powierzył mu Pan: życia i głoszenia Ewangelii” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek zachęcił młodzież do przyswojenia sobie entuzjazmu wiary i zasmakowania w poszukiwaniu. „Musimy ponownie znaleźć w Panu siłę, aby podnieść się z upadków, iść naprzód, umocnić zaufanie do przyszłości. Musimy też mieć odwagę wyruszenia na nowe drogi” – powiedział papież.

Ojciec Święty zachęcił uczestników watykańskiego spotkania do podejmowania ryzyka i do szczerych wypowiedzi. „Bądźcie aktywnymi uczestnikami i ważne, byście wypowiadali się otwarcie. Zapewniam was, że wasz wkład zostanie potraktowany poważnie” – stwierdził na zakończenie swej wypowiedzi Franciszek.