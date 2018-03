Merkel: Polska daje swój wkład w przyjmowanie uchodźców

Polska daje swój wkład w przyjmowanie uchodźców w Unii Europejskiej, choć być może są to inni uchodźcy pod względem geograficznym, z innych regionów - powiedziała w poniedziałek kanclerz Niemiec Angela Merkel.

"Podkreśliliśmy dzisiaj, że również Polska przyjmuje uchodźców; być może pod względem geograficznym są to inni uchodźcy, z innych regionów, ale Polska tutaj też wkłada swój wkład" - mówiła Merkel na konferencji prasowej po rozmowach z premierem Mateuszem Morawieckim.

Jak dodała, Warszawa i Berlin zgadzają się co do potrzeby wzmocnienia Fronteksu oraz prowadzą "wspólne projekty poza UE, żeby zwalczać przyczyny migracji".

"To, że chcemy nielegalnym przemytnikom ukrócić proceder, to jest chyba oczywiste i dlatego też musimy zadbać o dobre perspektywy w tych krajach, z których przybywają dzisiaj do nas uchodźcy" - oświadczyła niemiecka kanclerz.