Szef Facebooka w CNN: Przepraszam za to, co się stało

Zuckerberg przyznał, że na Facebooku spoczywa odpowiedzialność za ochronę danych jego użytkowników. Obiecał dołożenie wszelkich starań, aby zapobiec powtórzeniu się podobnych błędów w przyszłości.

"Jeżeli tego nie zapewnimy, nie zasługujemy na to, aby służyć ludziom" - powiedział.

Wcześniej w liście otwartym do użytkowników Facebooka Zuckerberg podkreślił, że w ciągu ostatnich dni zarząd firmy "pracował, aby zrozumieć, co dokładnie się stało i co możemy zrobić, aby nigdy się to nie powtórzyło".

Podobne wyrazy ubolewania złożyła Sheryl Sandberg, nr 2 w kierownictwie Facebooka.

W ub. piątek do mediów przedostała się wiadomość, że firma Cambridge Analytica mogła wykorzystać uzyskane bezprawnie dane ok. 50 mln użytkowników Facebooka do działań mogących mieć wpływ na przebieg ostatnich wyborów prezydenckich w USA.