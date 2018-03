Jutro zaczyna się Noc Konfesjonałów 9.0

Skoro człowiek nie ma czasu w dzień, to otwieramy się dla niego w nocy. Księża dyżurują i czekają, wystarczy tylko przyjść – mówi ks. Grzegorz Adamski, koordynator akcji. Aktualnie do Nocy Konfesjonałów włączyło się już 215 parafii w całej Polsce. Inicjatywa, która rozpocznie się jutro, odbywa się pod patronatem przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego.

Trwają zapisy parafii do 9. edycji akcji duszpasterskiej Noc Konfesjonałów 9.0. Warunkiem uczestnictwa parafii jest zorganizowanie spowiedzi w Wielkim Tygodniu trwającej przynajmniej do północy oraz zgłoszenie tego faktu w portalu akcji: www.nockonfesjonalow.pl. Na stronie znajduje się mapa oraz adresy wszystkich kościołów, które włączają się w Noc Konfesjonałów.

- Ta akcja jest skierowana przede wszystkim do ludzi, którzy nie mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania podczas rekolekcji wielkopostnych czy w czasie całego okresu Wielkiego Postu. Często zabieganie, wir pracy czy powrót z zagranicy spowodowały, że nie skorzystali wcześniej ze spowiedzi. Noc Konfesjonałów to taka trochę spowiedź ostatniej szansy – mówi ks. Grzegorz Adamski, koordynator Nocy Konfesjonałów.

Jak wyjaśnia ks. Adamski, akcja jest odpowiedzią na styl życia współczesnego człowieka – odkładanie rzeczy duchowych na ostatnią chwilę. - Skoro człowiek nie ma czasu w dzień, to otwieramy się dla niego w nocy. Księża dyżurują i czekają, wystarczy tylko przyjść. Noc Konfesjonałów to też trochę wybicie z ręki wymówki, że nie ma czasu, bo w nocy, jeśli ktoś chce, to znajdzie czas – podkreśla. Jak dodaje, spowiednikiem wiele razy podczas Nocy Konfesjonałów był również abp Andrzej Dzięga, który brał dyżury późno w nocy.

Koordynator akcji mówi, że noc stanowi dobrą atmosferę do tego, żeby wrócić do Jezusa. - Są sytuacje, że ktoś usłyszał o Nocy Konfesjonałów i to było impulsem dla niego, żeby przyjść do konfesjonału, nieraz po wielu latach, i w spokoju, bez presji czasu, skorzystać z tego sakramentu – zaznacza ks. Adamski.

Noc Konfesjonałów rozpocznie się w Wielkim Tygodniu we wtorek, jednak najwięcej parafii weźmie w niej udział w Wielki Piątek.

Pierwsza Noc Konfesjonałów odbyła się 2 kwietnia 2010 roku o godz. 21:37 dla upamiętnienia św. Jana Pawła II. Wówczas wzięły w niej udział 3 parafie ze Szczecina. Dwa lata później do akcji włączyło się już prawie 100 kościołów, a w roku 2017 było ich już 220.

- Zainteresowanie Nocą Konfesjonałów jest duże, coraz więcej diecezji przyłącza się do tej inicjatywy. Ale przede wszystkim dużą wiarę w sens tej akcji dają nam ludzie, którzy w nocy przychodzą, chcą się pojednać i w wymiarze duchowym przygotować na Święta Wielkiejnocy - wyjaśnia ks. Adamski. Aktualnie na Noc Konfesjonałów 9.0. zgłosiło się już 109 w całej Polsce.

Najwięcej parafii weźmie udział w archidiecezjach krakowskiej, gdańskiej, wrocławskiej i diecezjach gliwickiej, opolskiej, zielonogórsko-gorzowskiej i szczecińsko-kamieńskiej.

Przypomnijmy, że na początku lutego 2014 r., podczas wizyty „ad limina apostolorum”, biskupi opowiedzieli papieżowi Franciszkowi o Nocy Konfesjonałów. - Papież Franciszek udziela błogosławieństwa wszystkim kapłanom posługującym podczas tegorocznej Nocy Konfesjonałów – poinformował z kolei papieski jałmużnik abp Konrad Krajewski. Papież podkreślił wagę tej posługi sakramentalnej, stwierdzając, że kapłana można zastąpić w wielu działaniach, ale nigdy w konfesjonale.