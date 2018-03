Miliony Polaków przystępują do spowiedzi wielkanocnej. Ilu dokładnie?

Drugie przykazanie kościelne mówi o tym, by „przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu po­kuty”. Trzecie przykazanie dodaje: „Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię św.” i jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego określa ono „minimum w przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej w związku ze świętami wielkanocnymi, które są źródłem i centrum liturgii chrześcijańskiej” (KKK, nr 2042).

„To bardzo ważne, by przygotować się do pełne­go udziału w Eucharystii, pojednać się z Bogiem i ludźmi, szczególnie w czasie wielkanocnym, który dla chrześcijan jest najważniejszy w całym roku liturgicznym” – wyjaśnia rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik. „Spowiedź raz w roku to pewne minimum” – dodaje i zachęca do znacznie częstszego przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania.

Warunkami dobrej spowiedzi są: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. „Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK, nr 1422).

Aby wyjść na przeciw osobom, które chcą przystąpić do spowiedzi wielkanocnej, w Kościele organizowane są m.in. takie inicjatywy, jak „Noc Konfesjonałów”. Polega ona na tym, by zorganizować spowiedź w Wielkim Tygodniu trwającą przynajmniej do północy oraz zgłosić to na stronie internetowej: www.nockonfesjonalow.pl, dzięki temu każdy znajdzie najbliższy kościół ze spowiedzią. Najwięcej parafii włącza się w tę akcję w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę. „Chodzi o to, aby nikt nie został bez spowiedzi przed Wielkanocą” – podsumowuje Rzecznik Episkopatu.