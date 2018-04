List biskupów na 100-lecie KUL

„W ciągu swojej stuletniej historii Uniwersytet wykształcił ponad 110 tysięcy absolwentów, do aktywnej obecności w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Wielu z nich przyczyniło się do budowania wolnej Polski” – czytamy w liście pasterskim Episkopatu z okazji 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Biskupi przypominają historię tej jednej z najstarszych w Polsce uczelni. Jej inicjatorem i pierwszym rektorem był ks. Idzi Radziszewski. A o zrealizowaniu jego idei zdecydowała Konferencja Episkopatu Polski obradująca w Warszawie 26 i 27 lipca 1918 roku.

W liście na 100-lecie KUL czytamy, że uczelnia ta, „głosząc prymat Boga, głosi zarazem godność osoby ludzkiej i autentycznej wolności”, a „cierpliwa i wierna praca uczelniana w duchu służby Bogu i Ojczyźnie, zawiera w sobie jeszcze jeden rys – wychowanie do świętości”.

”W służbie Bogu i Ojczyźnie” – list pasterski na 100-lecie KUL

Biskupi w liście dziękują wszystkim rektorom, profesorom i innym pracownikom oraz absolwentom KUL-u, a także wiernym, którzy wspierali uniwersytet duchowo i materialnie. „Dziękujemy dziś Panu Bogu, że Katolicki Uniwersytet Lubelski w swej stuletniej historii stał się miejscem dojrzewania do świętości licznych członków tej akademickiej wspólnoty” – piszą biskupi.

Przypominają, że do grona studentów i profesorów KUL należeli m.in. św. Jan Paweł II, bł. bp Władysław Goral oraz inni męczennicy II wojny światowej, bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Z uniwersytetem związani byli również kandydaci na ołtarze: Prymas Stefan Wyszyński, rektorzy ks. Wincenty Granat i o. Jacek Woroniecki oraz założyciel Ruchu Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki.

Jak zauważają biskupi, absolwenci KUL pełnią dziś często ważne role społeczne, zajmują odpowiedzialne stanowiska, współtworzą naukę i kulturę. „Dobrze wykształceni i uformowani w duchu chrześcijańskim służą oni Ojczyźnie w duchu odpowiedzialności społecznej, o której niedawno mówił papież Franciszek do przedstawicieli uniwersytetów katolickich z całego świata” – czytamy w liście.

List pasterski Episkopatu to kolejny znak łączności Konferencji Episkopatu Polski z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w roku jubileuszu. Już wcześniej, od 13 do 15 października 2017 roku z okazji 100-lecia uczelni w Lublinie miało miejsce zebranie plenarne Episkopatu Polski. Biskupi obradowali na KUL i wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego. Natomiast podczas zebrania plenarnego w marcu br. w Warszawie można było obejrzeć specjalną wystawę poświęconą uniwersytetowi.

Katolicki Uniwersytet Lubelski to jeden z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Został powołany do istnienia w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego. Zgodnie z założeniami uniwersytet: prowadzi badania naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształci i wychowuje inteligencję katolickiej oraz współtworzy kulturę chrześcijańską. Jego dewizą są słowa: „Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie”.

Obecnie na ponad 40 kierunkach studiów kształci się na KUL ponad 12 tys. studentów. Kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu tworzy blisko 1100 wykładowców. Uniwersytet ma 8 wydziałów: Teologii, Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Filozofii, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

W ciągu blisko stuletniej historii uniwersytet przygotował ponad 110 tysięcy absolwentów. Jest wśród nich wielu biskupów, a także laureat Nagrody Templetona ks. prof. Michał Heller, zdobywca Nike prozaik Wiesław Myśliwski czy marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i wiceminister Krzysztof Michałkiewicz. Na Uniwersytecie oprócz ks. Karola Wojtyły wykładał m.in. ks. Franciszek Blachnicki.

Uniwersytet współpracuje z blisko 200 uczelniami zagranicznymi. W tym roku akademickim na KUL kształcić się będzie 685 cudzoziemców.

Wizytówką KUL jest m.in. Scena Plastyczna KUL założona i kierowana przez prof. Leszka Mądzika, a także Chór KUL. Uniwersytet posiada również kolekcję ponad 1700 dzieł sztuki. Od 2000 roku, co 4 lata, odbywa się na KUL Kongres Kultury Chrześcijańskiej. KUL jest też wydawcą dzieł wszystkich kard. Josepha Ratzingera w języku polskim w serii „Opera Omnia”.

Od lat Senat KUL nadaje tytuł doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla nauki, religii lub kultury. W dziejach KUL otrzymało go ponad sto osób, wśród nich jest papież Jan Paweł II, kard. Joseph Ratzinger, Chiara Lubich i Helmut Kohl.