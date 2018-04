Caritas o zamiarze przekazania mu nagród ministerialnych

Publikujemy treść komunikatu:

Komunikat ws. informacji o zamiarze przekazania nagród ministerialnych na rzecz Caritas

W związku z informacją o zamiarze przekazania nagród ministerialnych na rzecz Caritas, pragnę podkreślić, że Caritas przyjmuje tylko i wyłącznie dobrowolne datki na cele charytatywne. Zamiar przekazania wspomnianych środków na rzecz Caritas jest dla nas zaskoczeniem i nie był z nami konsultowany. Jeśli do Caritas trafią dobrowolne wpłaty, to zostaną one w całości przekazane na programy pomocy dla dzieci: „Tornister pełen uśmiechów” i „Skrzydła”.

Ks. Marcin Iżycki

Dyrektor Caritas Polska

„Tornister pełen uśmiechów”, to akcja Caritas Polska, której celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z ubogich rodzin. Polega ona na wyposażeniu kilkudziesięciu tysięcy wyprawek szkolnych lub przekazaniu gotowych tornistrów wraz z wyposażeniem. W ciągu 9 lat prowadzenia programu udało się przygotować ponad 150 tys. wyprawek.

„Skrzydła”, są programem pomocy długofalowej, obejmującym opieką finansową konkretnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce, których edukacja jest zagrożona ze względu na trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji z przyczyn losowych. Otrzymują oni stypendia, które są przeznaczane m.in. na pomoce naukowe, korepetycje, dożywianie, odzież, dojazdy do szkoły itp.