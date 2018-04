Dla Bożego Miłosierdzia nie ma żadnych granic

Metropolita krakowski przewodniczy głównej Mszy św., która o godz. 10 rozpoczęła się przy ołtarzu polowym sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

W homilii przypomniał on, że Zmartwychwstanie Chrystusa przekreśliło przepaść, "jaka zaistniała między potomkami Adama a samym Bogiem w chwili popełnienia przez naszego praojca grzechu pierworodnego".

Abp Jędraszewski podkreślał, że odpowiedź Kościoła musi się zaczynać od słów Jezusa, skierowanych do Nikodema: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".

- Trzeba zatem rozważać prawdę o Bogu, który jest miłością, o Bogu, który umiłował świat miłością nieskończoną, bo wezwał swojego Syna, dał go światu, wydał go światu na drzewie krzyża Golgoty, a to wszystko, te niezwykłe i niezgłębione gesty Bożej miłości wobec świata właśnie po to, aby ludzie zechcieli w to uwierzyć - że taki jest Bóg, że kocha, że poświęca swego jednorodzonego syna - mówił metropolita. Dodał, że "stawka tej wiary jest przeogromna, bo kto uwierzy, będzie miał życie wieczne, będzie zbawiony".

Mówił także o tym, że konsekwencją wiary w Jezusa Zmartwychwstałego jest wiara w Boże Miłosierdzie, "w to, że Chrystus jest najwyższym i ostatecznym pośrednikiem i rzecznikiem naszym u Ojca". Jak podkreślał abp Marek Jędraszewski, wiara w Miłosierdzie prowadzi także do miłości drugiego człowieka i do wyznania własnych grzechów.Metropolita krakowski zachęcał także słuchających go uczestników Niedzieli Miłosierdzia m.in. do postawienia sobie pytań o osobistą wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz o ufność w Boże miłosierdzie.

- My dzisiaj, zebrani w Święto Bożego Miłosierdzia, dla którego nie ma żadnych granic, prosimy Boga podczas tej świętej Eucharystii o moc wiary, która zwycięża ten świat, i o to, aby nasze imiona zostały zapisane pośród tych, które "uwielbiły Boże Miłosierdzie", i które dlatego tego Miłosierdzia na wieczność dostąpiły - zakończył abp Jędraszewski.

