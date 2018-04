12 proc. zgonów w Polsce powiązanych ze smogiem

"45-48 tys. tys. osób umiera rocznie z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza. To ogromna liczba z punktu widzenia takiego kraju jak Polska. To 12 proc. wszystkich zgonów, z wszystkich możliwych przyczyn. 12 proc. tych, którzy umierają, umiera dlatego, że mamy permanentny problem z jakością powietrza" - powiedział dr hab. inż. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej.

Jak przypomniał, wśród najważniejszych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza są tzw. komunalno-bytowe, przede wszystkim gospodarstwa domowe i użytkowane w nich paliwa i inne surowce, transport - zwłaszcza w miastach, a także produkcja i dystrybucja energii.

Zdaniem Artura Badydy, w Polsce zachodzą ostatnio pozytywne zmiany i rośnie świadomość zagrożenia powietrzem złej jakości. "Brakuje jednak regulacji prawnych, które skutecznie pozbawiłyby społeczeństwo możliwości spalania niskiej jakości węgla, odpadów komunalnych. Uchwały antysmogowe podejmowane przez samorządy to dobry krok w pozytywnym kierunku, ale działanie niewystarczające. Czekamy na rozporządzenie, które ureguluje kwestię jakości paliw, których możemy używać w gospodarstwach domowych" - podkreślił.

Prof. Andrzej Lekston ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przestrzegł, że zła jakość powietrza przyczynia się do rozwoju alergii, zaburza też płodność. Długotrwałe wdychanie pyłów prowadzi do spadku produkcji testosteronu, uszkodzenia plemników, upośledzenia odporności dziecka już w życiu płodowym. "Dzieci wdychają proporcjonalnie do wagi o 50 proc. więcej powietrza na kilogram masy ciała niż osoba dorosła. Ich układ oddechowy jest niedojrzały morfologicznie i czynnościowo, odporność słabsza, są więc bardziej narażone na skutki zanieczyszczenia powietrza. Druga zagrożona grupa to osoby starsze" - powiedział.

Podczas spotkania rozstrzygnięto zorganizowany w ramach kampanii Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Smogografikę. Zwycięski projekt przygotowali uczniowie I klasy Technikum TEB Edukacja z Katowic: Nikola Bojdoł, Wiktoria Matura, Patryk Mierzwiński, Klaudia Sarna i Dawid Skaźnik. Jest to plastyczny zbiór infografik, pokazujących wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka.

"Były czasem pot i łzy, ale nic prosto się nie dzieje. Odnieśli sukces, to fantastycznie, tym bardziej, że to młodzież, która uczy się w klasie technik organizacji reklamy" - cieszyła się dyrektor szkoły Justyna Jeleń.

"Ja dosyć dużo wiedziałem o smogu, staram się zabezpieczać przed nim, nosząc maskę, ale dzięki temu konkursowi nasza wiedza stanowczo wzrosła" - powiedział Dawid Skaźnik.

"Postanowiliśmy pokazać w naszej pracy miasta najczystsze i najbrudniejsze, zwrócić uwagę na to, jak zabezpieczyć się przed smogiem, jakie są szkodliwe działania, jakie choroby wywołuje - chodziło o to, by przestrzec ludzi przed smogiem" - wyjaśniła Nikola Bojdoł.

Kampania "Czas na czyste powietrze" kładzie nacisk na edukację o negatywnym wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, obejmującą lekarzy, nauczycieli, dziennikarzy, pracowników administracji samorządowej i państwowej, młodzież.