Papież: Wiara, bez szukania swego interesu

Przed interesownym naśladowaniem Jezusa przestrzegł dziś papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Nawiązując do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (J 6,22-29), Ojciec Święty zachęcił jednocześnie do przypomnienia sobie tego, co Pan Bóg uczynił w naszym życiu i do odpowiedzenia na to miłością.

We wspomnianym fragmencie Ewangelii św. Jana mowa jest o tym, że po cudownym rozmnożeniu chleba i ryb tłum chciał uczynić Jezusa królem i szukał go nie tylko, pragnąc słuchać Jego słowa, ale także interesowanie, bo czynił On cuda. Jezus jednak się wycofuje, a gdy Go znajdują, wyrzuca im: „Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości”. Franciszek zwrócił uwagę na dwa aspekty obecne jednocześnie: z jednej strony szukali Jezusa, aby usłyszeć Jego Słowo, ze względu na wiarę, a z drugiej - interesownie. Byli dobrymi ludźmi, ale trochę interesowni. Dlatego Jezus wyrzuca im małą wiarę i mówi, by troszczyli się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, to znaczy Słowo Boże i miłość Bożą.

Następnie papież nawiązał do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (Dz 6,8-15), w którym autor ukazuje św. Szczepana przed Sanhedrynem, mówiącego jasno, tak, że członkowie Wysokiej Rady mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Ojciec Święty podkreślił bezinteresowną wiarę Szczepana, nie zważającego na konsekwencje, jakimi były oszczerstwa i ukamienowanie. Ale składał świadectwo o Jezusie.

Przypominając interesowną wiarę tłumu i żarliwą, bezinteresowną wiarę Szczepana Franciszek zachęcił, byśmy postawili sobie pytanie o to, jak idziemy za Jezusem. Wskazał na potrzebę odświeżenia swej pamięci, zadając sobie pytanie, co konkretnie uczyniły by Jezus w naszym życiu.

„Znajdziemy wtedy wiele wspaniałych rzeczy, które Jezus dał nam darmo, ponieważ nas miłuje: każdego z nas. A gdy zobaczę, co Jezus dla mnie uczynił, to zadaję sobie drugie pytanie: co mam zrobić dla Jezusa? Tak więc, z tymi dwoma pytaniami może będziemy w stanie oczyścić się z wszelkiej interesowanej drogi wiary. Gdy widzę to wszystko, co dał mi Jezus, to hojność serca mówi: «Tak, Panie, daję wszystko! I już nie będę już popełniał tych błędów, tych grzechów, moje życie w tym aspekcie się zmieni...». Droga nawrócenia ze względu na miłość: dałeś mi tak wiele miłości, ja też daję ci tę miłość” – powiedział papież.

Ojciec Święty zaznaczył, że postawienie sobie tych dwóch pytań jest dobrym testem, by zorientować się, jak podążamy za Jezusem: interesownie czy też nie, aby oczyścić naszą wiarę z wszelkiej interesowności.